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Массовое отравление в Веневе: глава администрации прокомментировал ситуацию
Фото: https://vk.com/venev.tularegion.

Массовое отравление в Веневе: глава администрации прокомментировал ситуацию

В пробах воды, взятых в ходе выездного контрольного мероприятия, отклонений по бактериологии не обнаружено.

Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский прокомментировал ситуацию с массовым отравлением жителей Венева.

- По предварительным данным территориального отдела управления Роспотребнадзора, в пробах воды, взятых в ходе выездного контрольного мероприятия, отклонений по бактериологии не обнаружено. Ресурсоснабжающая организация МУП «ВК-Венёв» работает в штатном режиме, аварийных ситуаций на водозаборах города не фиксировалось, — цитирует чиновника газета «Красное знамя».

Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении водой из-под крана. По словам веневцев, у всех одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.

В Роспотребнадзоре заявили о регистрации единичных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Ведомство проводит по данному факту проверку.

Также этой историей заинтересовалась и прокуратура.

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сегодня, в 16:04 −2
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Люди
Андрей Шубчинский
Место
Тульская областьВенев
Прочее
массовое отравление водойпрокуратура
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