Массовое отравление в Веневе: глава администрации прокомментировал ситуацию

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В пробах воды, взятых в ходе выездного контрольного мероприятия, отклонений по бактериологии не обнаружено.

Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский прокомментировал ситуацию с массовым отравлением жителей Венева.

- По предварительным данным территориального отдела управления Роспотребнадзора, в пробах воды, взятых в ходе выездного контрольного мероприятия, отклонений по бактериологии не обнаружено. Ресурсоснабжающая организация МУП «ВК-Венёв» работает в штатном режиме, аварийных ситуаций на водозаборах города не фиксировалось, — цитирует чиновника газета «Красное знамя».

Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении водой из-под крана. По словам веневцев, у всех одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.

В Роспотребнадзоре заявили о регистрации единичных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. Ведомство проводит по данному факту проверку.

Также этой историей заинтересовалась и прокуратура.