В Тульской области полицейские поймали пьяного водителя грузовика

В Черни на трассе М-2 «Крым» полицейские выявили пьяного водителя грузовика. По предварительным данным, мужчина припарковал свое транспортное средство на обочине и ходил по проезжей части.

- Имея нетвердую походку и находясь на трассе, он мог пострадать сам и представлял угрозу для других участников движения. Во время поездки по Черни сотрудники полиции обратили внимание на мужчину. При проверке выяснилось, что он нетрезв, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На требования полицейских уйти с автодороги тот ответил отказом. При этом он заявил, что собирается продолжить поездку за рулем грузовика.

Полицейские доставили 41-летнего жителя Белгородской области в подразделение органов внутренних дел для разбирательства. Медицинское освидетельствование установило алкогольное опьянение 1,7 мг/л. На мужчину составлен административный протокол.