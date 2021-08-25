«Академия Михайлова» вышла в полуфинал Кубка губернатора по хоккею

Сегодня тульская команда сразится со «Спартаком» за путевку в финал.

Определились полуфиналисты Кубка губернатора по хоккею. Из группы «А» борьбу за трофей продолжат «Академия Михайлова» (Тульская область) и «Локо» (Ярославль), из группы «Б» — «Спартак» (Москва) и «Авто» (Екатеринбург).

Напомним, михайловцы сыграли три матча — разгромили «Ирбис» со счетом 6:0, обыграли «Крылья Советов» — 3:1 и уступили «Локо» — 0:5.

Матчи полуфинала пройдут в Туле 25 августа. В 15.00 сыграют «Локо» и «Авто», в 19.00 — «Академия Михайлова» и «Спартак».

В Новомосковске за 5−8 места сыграют «Ирбис» (Казань), «Крылья Советов» (Москва), «Сибирские снайперы» (Новосибирск) и «Чайка» (Нижний Новгород).

Билеты на матчи бесплатные, количество ограничено. Получить их можно в дни проведения игр в кассах ледовых дворцов, а также у волонтеров.