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Кто выиграл Кубок губернатора по хоккею?
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Кто выиграл Кубок губернатора по хоккею?

В Туле наградили победителей хоккейного турнира.

26 августа в Ледовом дворце Тулы завершился Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд.

Кубок выиграл ярославский «Локо», на втором месте — московский «Спартак». «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», представляющая Тульскую область, заняла 3-е место.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров поздравил ребят, вручил кубок победителям и наградил лучших игроков турнира.

«За пять дней команды показали отличную игру. Это бесценный опыт для каждой из них, который пригодится в новом хоккейном сезоне. В новом сезоне будут играть две тульские команды — в Молодежной и Высшей хоккейных лигах», — сказал он.

Также игроков и болельщиков поздравили АО ГК «Полипласт» и президент Федерации хоккея Тульской области Ильсур Шамсутдинов.

Также определились обладатели спецноминаций турнира:
 
  • Лучший вратарь — Денис Попов («Академия Михайлова»)
  • Лучший нападающий — Семен Стешенко («Локо»)
  • Лучший защитник — Роман Малков («Локо»)
  • Лучший бомбардир — Вадим Сивчук («Академия Михайлова»)
  • Лучший игрок — Даниэль Усманов («Спартак»)
  • Приз зрительских симпатий — Павел Канаев («Спартак»)
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Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 1
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 2
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 3
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 4
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 5
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 6
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 7
Кубок губернатора по хоккею - награждение, Фото: 8
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Автор: Юлия Королева
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