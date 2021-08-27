Кто выиграл Кубок губернатора по хоккею?
В Туле наградили победителей хоккейного турнира.
26 августа в Ледовом дворце Тулы завершился Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд.
Кубок выиграл ярославский «Локо», на втором месте — московский «Спартак». «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», представляющая Тульскую область, заняла 3-е место.
Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров поздравил ребят, вручил кубок победителям и наградил лучших игроков турнира.
«За пять дней команды показали отличную игру. Это бесценный опыт для каждой из них, который пригодится в новом хоккейном сезоне. В новом сезоне будут играть две тульские команды — в Молодежной и Высшей хоккейных лигах», — сказал он.
Также игроков и болельщиков поздравили АО ГК «Полипласт» и президент Федерации хоккея Тульской области Ильсур Шамсутдинов.
- Лучший вратарь — Денис Попов («Академия Михайлова»)
- Лучший нападающий — Семен Стешенко («Локо»)
- Лучший защитник — Роман Малков («Локо»)
- Лучший бомбардир — Вадим Сивчук («Академия Михайлова»)
- Лучший игрок — Даниэль Усманов («Спартак»)
- Приз зрительских симпатий — Павел Канаев («Спартак»)