Кто выиграл Кубок губернатора по хоккею?

26 августа в Ледовом дворце Тулы завершился Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд.



Кубок выиграл ярославский «Локо», на втором месте — московский «Спартак». «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», представляющая Тульскую область, заняла 3-е место.



Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров поздравил ребят, вручил кубок победителям и наградил лучших игроков турнира.

«За пять дней команды показали отличную игру. Это бесценный опыт для каждой из них, который пригодится в новом хоккейном сезоне. В новом сезоне будут играть две тульские команды — в Молодежной и Высшей хоккейных лигах», — сказал он.

Также игроков и болельщиков поздравили АО ГК «Полипласт» и президент Федерации хоккея Тульской области Ильсур Шамсутдинов.