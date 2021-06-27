Хорватия или Испания? Угадай исход матчей 1/8 чемпионата Европы по футболу
Прогнозы принимаем до 19.00.
Продолжаем следить за матчами 1/8 финала Евро-2020. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!
Итак, сегодня сыграют:
- Хорватия — Испания (19.00),
- Франция — Швейцария (22.00).
Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью до 19.00.
Например, Хорватия — Испания 1:3.
Будем учитывать результат матчей в ОСНОВНОЕ время.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
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