Италия или Австрия? Угадай исход матчей 1/8 чемпионата Европы по футболу
Прогнозы принимаем до 19.00.
Начинается самая интересная часть Евро-2020. 26 июня будут сыграны матчи 1/8 финала. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!
Итак, сегодня сыграют:
- Уэльс— Дания (19.00),
- Италия — Австрия (22.00).
Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью до 19.00.
Например, Италия— Австрия 2:1.
Будем учитывать результат матчей в ОСНОВНОЕ время.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
Друзья, результаты группового этапа подведем сегодня.
23 июня, в 10:03, 54 895 0
22 июня, в 08:55, 65 1016 0
21 июня, в 09:00, 92 1128 4
20 июня, в 10:00, 45 1145 0
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