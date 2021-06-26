Италия или Австрия? Угадай исход матчей 1/8 чемпионата Европы по футболу

Начинается самая интересная часть Евро-2020. 26 июня будут сыграны матчи 1/8 финала. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!

Итак, сегодня сыграют:

Уэльс— Дания (19.00),

Италия — Австрия (22.00).

Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью до 19.00.

Например, Италия— Австрия 2:1.

Будем учитывать результат матчей в ОСНОВНОЕ время.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!

Друзья, результаты группового этапа подведем сегодня.