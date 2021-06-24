Руководитель Тулгорэлектротранса об акции «Приведи друга и получи премию»: «Почему такие акции у мобильных операторов никого не смущают?»

– «Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!» – так говорил известный академик, инженер-конструктор, практик русской космонавтики Сергей Павлович Королев.

Проблемы предприятия известны, для чего новому руководству и поставлены задачи найти пути выхода из них. Наивно полагать, что решение будет найдено по мановению волшебной палочки.

У автора есть конструктивные предложения? Они могут быть представлены руководству МКП «Тулгорэлектротранс». Если они действительно разумные и основываются на технических и экономически обоснованных решениях, то будут обязательно реализованы.

На этом хотим пожелать автору продуктивной работы и хорошего дня!