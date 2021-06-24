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Руководитель Тулгорэлектротранса об акции «Приведи друга и получи премию»: «Почему такие акции у мобильных операторов никого не смущают?»

Руководитель Тулгорэлектротранса об акции «Приведи друга и получи премию»: «Почему такие акции у мобильных операторов никого не смущают?»

Начальник транспортного предприятия прокомментировал блог читателя Myslo.

Руководитель МКП «Тулгорэлектротранс» Антон Черных ответил на публикацию читателя Myslo, автора блога о пассажирском транспорте и водителях «Спасите, помогите, гибну».

Антон Черных

– «Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!» – так говорил известный академик, инженер-конструктор, практик русской космонавтики Сергей Павлович Королев.

Проблемы предприятия известны, для чего новому руководству и поставлены задачи найти пути выхода из них. Наивно полагать, что решение будет найдено по мановению волшебной  палочки. 

У автора есть конструктивные предложения? Они могут быть представлены руководству МКП «Тулгорэлектротранс». Если они действительно разумные и основываются на технических и экономически обоснованных решениях, то будут обязательно реализованы.

На этом хотим пожелать автору продуктивной работы и хорошего дня!

Также Антон Черных пояснил, что в диспетчерском пункте по адресу ул. Щегловская Засека, 48-а на данный момент завершился ремонт:

– В упомянутом диспетчерском пункте только на прошлой неделе закончен ремонт, а то, что нет подключения водоснабжения, это вопрос давний, но он однозначно будет решен.

Что же касается акции для водителей, которым предлагается за премию привести друзей на работу в автопарк, то в этом, по мнению руководителя МКП, также нет ничего противозаконного:

– Никто ничего не говорит про такие акции у мобильных операторов, так почему бы это не использовать в других сферах? Если кто-то действительно этим заинтересуется, приведет нового сотрудника и получит премию, хуже от этого не будет никому.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:52 0
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