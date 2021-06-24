Руководитель Тулгорэлектротранса об акции «Приведи друга и получи премию»: «Почему такие акции у мобильных операторов никого не смущают?»
Начальник транспортного предприятия прокомментировал блог читателя Myslo.
Руководитель МКП «Тулгорэлектротранс» Антон Черных ответил на публикацию читателя Myslo, автора блога о пассажирском транспорте и водителях «Спасите, помогите, гибну».
Антон Черных
– «Не согласен — критикуй, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай!» – так говорил известный академик, инженер-конструктор, практик русской космонавтики Сергей Павлович Королев.
Проблемы предприятия известны, для чего новому руководству и поставлены задачи найти пути выхода из них. Наивно полагать, что решение будет найдено по мановению волшебной палочки.
У автора есть конструктивные предложения? Они могут быть представлены руководству МКП «Тулгорэлектротранс». Если они действительно разумные и основываются на технических и экономически обоснованных решениях, то будут обязательно реализованы.
На этом хотим пожелать автору продуктивной работы и хорошего дня!
Также Антон Черных пояснил, что в диспетчерском пункте по адресу ул. Щегловская Засека, 48-а на данный момент завершился ремонт:
– В упомянутом диспетчерском пункте только на прошлой неделе закончен ремонт, а то, что нет подключения водоснабжения, это вопрос давний, но он однозначно будет решен.
Что же касается акции для водителей, которым предлагается за премию привести друзей на работу в автопарк, то в этом, по мнению руководителя МКП, также нет ничего противозаконного:
– Никто ничего не говорит про такие акции у мобильных операторов, так почему бы это не использовать в других сферах? Если кто-то действительно этим заинтересуется, приведет нового сотрудника и получит премию, хуже от этого не будет никому.