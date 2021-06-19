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Конкурс Myslo: угадай исход матчей девятого дня Евро-2020

Конкурс Myslo: угадай исход матчей девятого дня Евро-2020

Прогнозы принимаем до 16.00.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 19 июня пройдут три матча —в 16.00 сыграют Венгрия— Франция, в 19.00 — Португалия — Германия, в 22.00 — Испания— Польша.

До 16.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Венгрия— Франция 1:3.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
 

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
 
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
 
Желаем удачи!
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Автор: Кристина Вернигорина
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