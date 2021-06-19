В Туле рядом с«оккупированным» маргиналами сквером загорелось заброшенное кафе
Пожарные успели предотвратить распространение огня на всю площадь постройки.
19 июня на ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе «Оазис». Пожарных вызвали очевидцы, которые около часа ночи заметили открытое пламя со стороны тыльной части здания.
Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные успели предотвратить распространение огня и потушить его. Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.
По словам местных жителей, кафе не работает несколько лет и часть его помещений успела стать притоном для бездомных и маргинальных личностей.
Отметим, что всего в 200 метрах от этого места находится сквер Героям Тульского рабочего полка. Ранее жители соседних домов жаловались, что там собираются местные алкоголики, после чего полиция провела рейд и составила несколько протоколов на нетрезвых личностей.
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