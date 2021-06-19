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В Туле рядом с«оккупированным» маргиналами сквером загорелось заброшенное кафе

В Туле рядом с«оккупированным» маргиналами сквером загорелось заброшенное кафе

Пожарные успели предотвратить распространение огня на всю площадь постройки.

19 июня на ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе «Оазис». Пожарных вызвали очевидцы, которые около часа ночи заметили открытое пламя со стороны тыльной части здания.
 
Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные успели предотвратить распространение огня и потушить его. Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
 

По словам местных жителей, кафе не работает несколько лет и часть его помещений успела стать притоном для бездомных и маргинальных личностей.

Отметим, что всего в 200 метрах от этого места находится сквер Героям Тульского рабочего полка. Ранее жители соседних домов жаловались, что там собираются местные алкоголики, после чего полиция провела рейд и составила несколько протоколов на нетрезвых личностей.
Галерея
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 1
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 2
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 3
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 4
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 5
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 6
На ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе, Фото: 7
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:59 +3
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