В Туле рядом с«оккупированным» маргиналами сквером загорелось заброшенное кафе

Пожарные успели предотвратить распространение огня на всю площадь постройки.

19 июня на ул. Пузакова в Туле загорелось заброшенное кафе «Оазис». Пожарных вызвали очевидцы, которые около часа ночи заметили открытое пламя со стороны тыльной части здания.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные успели предотвратить распространение огня и потушить его. Пострадавших нет, причину возгорания предстоит установить специалистам.

По словам местных жителей, кафе не работает несколько лет и часть его помещений успела стать притоном для бездомных и маргинальных личностей.