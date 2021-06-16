Конкурс Myslo: угадай исход матчей второго тура Евро-2020

Фото: РФС.

Сегодня пройдут три матча. Мы принимаем прогнозы до 16.00.

Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 16 июня стартует второй тур группового этапа турнира. Сегодня пройдут три матча —в 16.00 сыграют Финляндия— Россия, в 19.00 – Турция— Уэльс, в 22.00 – Италия – Швейцария.

До 16.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.

Например, Италия – Швейцария 2:0.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!