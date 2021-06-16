Фото: РФС.
Конкурс Myslo: угадай исход матчей второго тура Евро-2020
Сегодня пройдут три матча. Мы принимаем прогнозы до 16.00.
Участвуйте в конкурсе Myslo, посвященном чемпионату Европы по футболу! 16 июня стартует второй тур группового этапа турнира. Сегодня пройдут три матча —в 16.00 сыграют Финляндия— Россия, в 19.00 – Турция— Уэльс, в 22.00 – Италия – Швейцария.
До 16.00 оставляйте под этой новостью в комментариях ваши прогнозы.
Например, Италия – Швейцария 2:0.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 18:05, 113 1655 4
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14 июня, в 11:25, 46 871 1
13 июня, в 13:00, 110 8430 -8
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