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До 2025 года в Тульской области запланирована газификация 13 тысяч домов

До 2025 года в Тульской области запланирована газификация 13 тысяч домов

15 июня на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили вопросы газификации региона.

В Тульской области уровень газификации значительно выше среднего по стране и составляет 82,7%. Министр строительства Тульской области Константин Лопухов сообщил, что в августе 2020 года ПАО «Газпром» и правительство Тульской области подписали программу газификации на 2021-2025 годы. В нее включено строительство газопроводов к 272 населенным пунктам, что втрое больше, чем в программе на 2016-2020-й. Протяженность внутрипоселковых распределительных сетей составит 668 км, и это позволит обеспечить техническую возможность газификации 13 506 домовладений. 

Запланировано вложение средств ПАО «Газпром» в размере более 12 млрд рублей, правительства Тульской области – 1,8 млрд, муниципальных образований — 112 млн рублей.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин доложил о газификации по программе «Комплексное развития сельских территорий». В этом году по ней строится 5 газопроводов общей протяженностью почти 43 км. Они позволят газифицировать 313 домовладений. 

Проведение газа в населенные пункты остается одним из наиболее частых тем обращений граждан. Главы администраций муниципалитетов отчитались о работе по обращениям, которые находятся на контроле главы региона. 

«Задача всех глав администраций муниципалитетов, на территории которых ведется газификация, – контролировать соблюдение сроков исполнения контрактов и подведения газа к домам жителей», – подчеркнул Алексей Дюмин. 

Губернатор напомнил, что во исполнение поручения Президента, данного в Послании, министерство ЖКХ совместно с муниципалитетами сформировало перечень населенных пунктов, где остаются негазифицированными отдельные домовладения. 

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Елена Макарова сообщила о ходе подготовки нормативно-правовой базы. На первом этапе предполагается догазифицировать порядка 22 тысяч домовладений. Также с учётом изменений в Законе о газоснабжении вводится единый оператор газификации в лице структур ПАО «Газпром». 

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства Элеоноре Шевченко обеспечить взаимодействие с единым оператором, контроль и координацию работ по догазификации. А также - как только будет принята вся нормативная база, своевременно проинформировать жителей о порядке действий.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:30 +2
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