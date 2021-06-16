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ТЦ «Демидовский» в Туле опечатан из-за антиковидных нарушений

ТЦ «Демидовский» в Туле опечатан из-за антиковидных нарушений

Роспотребнадзор и полиция провели рейд в торговом центре и теперь хотят закрыть его по решению суда.

15 июня специалисты Управления Роспотребнадзора и полиции провели мероприятия в ТЦ «Демидовский» в Пролетарском округе Тулы.

Как рассказали Myslo в отделе санитарного надзора, полиция проверяла в ТЦ соблюдение гражданами масочного режима, Роспотребнадзор проверял соблюдение «противоковидных» мер. Было выявлено множество нарушений со стороны торгового центра.

По итогам рейда было составлено два протокола: об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы переданы в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок приостановления деятельности — 90 суток.

Материалы еще не рассмотрены.

Пока ТЦ продолжает работу, несмотря на опечатанные двери: вечером 15 июня были открыты все магазины.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 10:05 −2
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Тула
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