ТЦ «Демидовский» в Туле опечатан из-за антиковидных нарушений

Роспотребнадзор и полиция провели рейд в торговом центре и теперь хотят закрыть его по решению суда.

15 июня специалисты Управления Роспотребнадзора и полиции провели мероприятия в ТЦ «Демидовский» в Пролетарском округе Тулы.

Как рассказали Myslo в отделе санитарного надзора, полиция проверяла в ТЦ соблюдение гражданами масочного режима, Роспотребнадзор проверял соблюдение «противоковидных» мер. Было выявлено множество нарушений со стороны торгового центра.

По итогам рейда было составлено два протокола: об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы переданы в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок приостановления деятельности — 90 суток.

Материалы еще не рассмотрены.