«Тулица» подвела итоги дебютного сезона в Суперлиге

На вопросы журналистов ответили директор клуба Валерий Московский, тренерский состав в лице Николая Перепёлкина и Анастасии Тереховой, а также игроки клуба Анастасия Азанова и Елена Бояркина.

В прошедшем сезоне XXX чемпионата России в женской Суперлиге тульские волейболистки сыграли 29 матчей: 11 из них завершили победой, в том числе в рамках плей-аута на домашнем поле. Такой результат позволил команде обеспечить себе устойчивое нахождение в высшем волейбольном дивизионе страны и занять 11-е место в турнирной таблице.

Директор клуба представил Александра Перепёлкина как главного тренера «Тулицы» на предстоящий сезон и вместе с ним подвел итоги прошедшего сезона.

«Девушки проявили невероятную силу духа и сплоченность коллектива: отсутствие тренировок во время карантина, состояние здоровья отдельных игроков в это время и сложные игры с соперниками не помешали команде одерживать стратегически важные победы в ходе чемпионата», — отметил Александр.

Сезон был богат на кадровые перестановки. И это помогло сформировать ключевой состав команды: девять игроков продолжат игру в следующем сезоне.

Как рассказала Анастасия Азанова, неоднократная обладательница статуса лучшего игрока матчей Суперлиги, грамотный подход тренерского штаба дал ей возможность проявить себя и показать высокий результат по итогам сезона.

Сплоченность коллектива и большую поддержку команды со стороны отметила также Елена Бояркина — тульская спортсменка, которая благодаря развитию профессионального волейбола в регионе получила возможность вернуться в родной город и расти профессионально в составе «Тулицы».

В ходе пресс-конференции Валерий Московский поделился новостью об участии тульских спортсменок СШОР «ИВС» Марии Захаровой и Карины Ляшенко в тренировочных сборах сборной России по волейболу среди девушек до 16 лет. По словам участников встречи, клуб заинтересован в увеличении доли тульских спортсменок в составе, потому уделяет большое внимание региональному волейболу на всех этапах формирования.

Так, одной из важных задач, по мнению главного тренера, является вовлечение в массовый спорт граждан Тульской области. В межсезонье команда уже провела несколько мастер-классов, каждый из которых собирал порядка ста участников.

В ближайших планах у команды — отпуск для восстановления сил. В июле команда вновь соберется вместе в рамках тренировочных сборов и начнет подготовку к новому сезону, который, по словам участников пресс-конференции, готовит много приятных сюрпризов для болельщиков.