В Туле стартовала летняя оздоровительная кампания – 2021
Расскажем, в какие лагеря Тулы можно отправить ребенка.
Летом запланированы следующие формы организации отдыха детей и их оздоровления. Тульских ребят ждут:
- 74 лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на базе 60 образовательных организаций, с охватом 8174 детей;
- 12 лагерей труда и отдыха, организованных на базе 11 образовательных организаций, с охватом 300 детей;
- детские оздоровительные лагеря санаторного типа с общим охватом 456 человек;
- 3 муниципальных загородных оздоровительных лагеря («Березка», «Орленок», им. С. Чекалина) с общим охватом 1484 человека, из которых 346 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 538 детей — в профильных сменах.
В базу АИС «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области» на портале «Госуслуги71» будут внесены 630 путевок в загородные оздоровительные лагеря.
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Оздоровительный лагерь «Березка» (Тульская область, Ленинский район, село Шепилово, 800 метров восточнее, д. 2) — 138 путевок:
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
Оздоровительный лагерь «Орленок» (Тула, Хомяковское шоссе, 5/4) — 220 путевок:
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
Оздоровительный лагерь имени Саши Чекалина (Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское) — 242 путевки:
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
Центр детского отдыха «Солнечный» ООО «Отдых-71» (Тульская область, Ленинский район, деревня Колодезное, д. 33) — 30 путевок на 1 смену
20 апреля текущего года с 9.00 началась подача заявлений на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря.
С 23 апреля текущего года с 9.00 начинается подача заявлений на получение путевок в детские лагеря санаторного типа, расположенные на территории Тульской области.
Подача заявлений на все виды путевок осуществляется в электронном виде через портал «Госуслуги71».
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет могут самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуги71» либо обратиться в:
- образовательную организацию, в которой обучается ребенок;
- муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Тула, пр. Ленина/ул. Мира, 86/37, телефон 77-00-95).
Подробная информация с алгоритмом подачи заявлений через портал «Госуслуги71» размещена на сайтах:
- управления образования администрации города Тулы;
- МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».
С целью информирования населения о мероприятиях летней оздоровительной кампании 2021 года в управлении образования администрации города Тулы организована работа телефона горячей линии