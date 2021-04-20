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В Туле стартовала летняя оздоровительная кампания – 2021
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовала летняя оздоровительная кампания – 2021

Расскажем, в какие лагеря Тулы можно отправить ребенка.

Летом запланированы следующие формы организации отдыха детей и их оздоровления. Тульских ребят ждут:

  • 74 лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на базе 60 образовательных организаций, с охватом 8174 детей;
  • 12 лагерей труда и отдыха, организованных на базе 11 образовательных организаций, с охватом 300 детей;
  • детские оздоровительные лагеря санаторного типа с общим охватом 456 человек;
  • 3 муниципальных загородных оздоровительных лагеря («Березка», «Орленок», им. С. Чекалина) с общим охватом 1484 человека, из которых 346 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 538 детей — в профильных сменах.

В базу АИС «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области» на портале «Госуслуги71» будут внесены 630 путевок в загородные оздоровительные лагеря.

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Оздоровительный лагерь «Березка» (Тульская область, Ленинский район, село Шепилово, 800 метров восточнее, д. 2) — 138 путевок:

1 смена с 01.06.2021 по 21.06.2021 — 44 путевки;

2 смена с 24.06.2021 по 14.07.2021 — 25 путевок;

3 смена с 17.07.2021 по 06.08.2021 — 25 путевок;

4 смена с 09.08.2021 по 29.08.2021 — 44 путевки.

Оздоровительный лагерь «Орленок» (Тула, Хомяковское шоссе, 5/4) — 220 путевок:

1 смена с 01.06.2021 по 21.06.2021 — 48 путевок;

2 смена с 24.06.2021 по 14.07.2021 — 42 путевки;

3 смена с 17.07.2021 по 06.08.2021 — 42 путевки;

4 смена с 09.08.2021 по 29.08.2021 — 88 путевок.

Оздоровительный лагерь имени Саши Чекалина (Тульская область, Щекинский район, муниципальное образование Крапивенское) — 242 путевки:

1 смена с 01.06.2021 по 21.06.2021 — 56 путевок;

2 смена с 24.06.2021 по 14.07.2021 — 74 путевки;

3 смена с 17.07.2021 по 06.08.2021 — 56 путевок;

4 смена с 09.08.2021 по 29.08.2021 — 56 путевок.

Центр детского отдыха «Солнечный» ООО «Отдых-71» (Тульская область, Ленинский район, деревня Колодезное, д. 33) — 30 путевок на 1 смену с 02.06.2021 по 22.06.2021.

20 апреля текущего года с 9.00 началась подача заявлений на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря.

С 23 апреля текущего года с 9.00 начинается подача заявлений на получение путевок в детские лагеря санаторного типа, расположенные на территории Тульской области.

Подача заявлений на все виды путевок осуществляется в электронном виде через портал «Госуслуги71».

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет могут самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуги71» либо обратиться в:

  • образовательную организацию, в которой обучается ребенок;
  • муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Тула, пр. Ленина/ул. Мира, 86/37, телефон 77-00-95).

Подробная информация с алгоритмом подачи заявлений через портал «Госуслуги71» размещена на сайтах:

С целью информирования населения о мероприятиях летней оздоровительной кампании 2021 года в управлении образования администрации города Тулы организована работа телефона горячей линии 8 (4872) 52-98-04, по которому родители (законные представители) несовершеннолетних детей могут получить дополнительную информацию об организации отдыха детей и их оздоровления.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:12 +1
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