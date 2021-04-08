«Арсенал» – ЦСКА: текстовая трансляция матча – 1:2

87' Двойная замена у московской команды: Ахметов играет вместо Марадишвили, Шкурин — вместо Чалова.

86' Фернандес выводит ЦСКА вперед! 1:2

Дзагоев сделал филигранную передачу на Марио и тот бьет точно в цель! Обидно.

82' Штрафной для «Арсенала»: Коновалов забрасывал в центр штрафной, верховую борьбу выиграли армейцы.

79' Эванс! Пересек всё поле и оказался у ворот Акинфеева. Против него были два игрока ЦСКА, при этом Кангва не получил никакой поддержки от партнеров. Обострить атаку не получилось.

76' Рондон!!! Прощает сейчас «Арсенал»! Не сумел воспользоваться 100-процентным моментом, промахнулся с убойной позиции. Эта атака случилась после падения Ломовицкого — Александр подскользнулся в самый неподходящий момент.

74' Армейцы устроили штурм ворот Шамова. Наш голкипер ошибся и выбил мяч перед собой — Григалава в последний момент успел опередить Рондона.

71' Ломовицкий не успел за Фернандесом, схватил того за футболку и завалил. Желтая для арсенальца, штрафной для ЦСКА.

71' У ЦСКА вышел Дзагоев вместо Облякова.

70' Замена у «Арсенала»: Кингс Кангва вышел на поле вместо Сергея Ткачева.

66' Ткачев! Пробивал в ближний угол — Акинфеев перевел мяч на угловой.

63' Коновалов практически прямой ногой летел на Марадишвили. Арбитр обратился к ВАР проверить, была ли там красная карточка. Но нет, всё в рамках правил.

60' Замены у обеих команд. У «Арсенала» Эванс заменил Панченко, Бурлак — Довбню. У ЦСКА Рондон вышел вместо Сигурдссона, Тикнизян вместо Щенникова.

58' Ломовицкий помчался по левому флангу, подал в центр, Хлусевич принял пас и пробил — мимо.

55' Вот так из героя матча Луценко превратился в антигероя.

55' Луценко получает вторую карточку и отправляется в раздевалку!

Евгений грубо отмахнулся от Дивеева и разбил тому нос. Печально, но «Арсенал» остается в меньшинстве.

53' Костадинову потребовалась помощь медиков после столкновения с Фернандесом.

52' Опасная атака ЦСКА ни к чему не привела. Невнимательно сыграли армейцы — Фернандес забежал в офсайд.

51' Влашич! Пробивал издалека — Шамов справился с ударом.

48' Гол в ворота «Арсенала»! Карпов сравнивает счет. 1:1.

Сигурдссон забросил передачу в штрафную, Карпов принял мяч на голову и пробил точно в угол ворот. Защитники «Арсенала» откровенно проспали армейца.

47' Панченко получил желтую за фол против Щенникова. Штрафной для ЦСКА.

46' Второй тайм. Продолжаем.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Ничего не добавил арбитр Михаил Вилков к первому тайму. Время перевести дух.

43' Армейцы разыграли два угловых подряд. Арсенальцы оборонялись почти всем составом.

41' Панченко отправлял диагональ на Ломовицкого — слишком сильно. Мяч вылетел за пределы поля.

36' Ответка от ЦСКА. Эджуке прибежал в штрафную, обыграл Довбню и пробил в створ. Шамов классно справился с эпизодом.

34' Счет открыт, но это не повод расслабляться. Оружейникам не в коем случае нельзя упускать это преимущество.

33' ГОООООООЛ!!! ЛУЦЕНКО!!! В своем фирменном стиле — головой!

Коновалов с углового флажка скидывал в центр штрафной, Евгений оказался первым на мяче и не промахнулся!

32' Карпов сбил Ткачева в своей штрафной. Арбитр не увидел нарушения.

30' Влашич с острого угла наносил удар по воротам. Мимо!

28' Какой же момент у Луценко! Опередил Дивеева, остался один на один с Акинфеевым, но не смог его переиграть — вратарь кинулся в ноги нашему нападающему. Как же обидно упускать такие шансы.

28' Снова у арсенальцев расконцентрация после углового. К счастью, Эджуке оказался в офсайде.

27' Бауэр хорошо отработал в защите! Эджуке несся по левому флангу и забросил пас в штрафную. Роберт успел выбить мяч.

25' «Арсенал» убежал в контратаку. Хлусевич, получив пас от Панченко, пробил мимо ворот.

24' Чалов классно обработал мяч и прострелил — мяч рикошетом от арсенальцев ушел на угловой.

24' «Горчичник» Щенникову — жестко сыграл против Панченко.

21' Луценко срезал Дивеева в центре поля. Желтая карточка оружейнику.

17' На подступах к штрафной удар Эджуке пришелся прямо в Довбню.

16' Футболисты «Арсенала» потихоньку отодвигают игру от своих ворот. Но оружейникам всё равно мяч контролировать очень сложно.

13' Костадинова сбили в центре поля. Оружейники быстро разыграли штрафной.

10' Ломовицкий пытался прорваться в штрафную ЦСКА, соперники заблокировали обостряющую передачу арсенальца.

8' Армейцы очень активны, без проблем контролируют мяч.

6' Опасно! Сработала связка Влашич — Щенников. Последний с угла штрафной площадки мощно пробил в касание. Мяч просвистел выше ворот.

2' Первая же атака ЦСКА едва не завершилась взятием ворот. Чалов с метра головой пробил в створ, Шамов успел вовремя среагировать!

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

1' Плохие новости. На предматчевой разминке арсеналец Лука Джорджевич получил травму. Вместо него с первых минут вышел Кирилл Панченко.

0' Предматчевый антураж от ПФК «Арсенал»:

0' Стартовые составы на матч:

0' Кстати, сегодня 35-летие празднует вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. В честь этого клубная пресс-служба предлагает болельщикам пройти тест, посвященный звездному голкиперу. Ссылочка, если интересно.

0' ЦСКА приехал в Тулу с новым тренером. 23 марта наставником армейцев стал хорват Ивица Олич. Он сменил на этом посту Виктора Ганчаренко.

0' В случае ничьи в основное время сразу же будет назначена серия пенальти. Ответка не предусмотрена. Кстати, в полуфинал Кубка уже вышли «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».

0' Интересный факт: впервые с 15 мая 2019 года оружейники сыграют домашний матч в Кубке России. Последний раз на Центральном стадионе «Арсенал» в полуфинале встречался с «Уралом».

0' Давайте на время забудем, как дела у оружейников в чемпионате. Поговорим только о Кубке. Напомним, на стадии 1/8 Кубка туляки выбили из турнира питерский «Зенит», а ЦСКА расправился над «СКА-Хабаровск».

0' Меньше месяца назад оружейники уже встречались с армейцами в рамках РПЛ. «Арсенал» обыграл соперника со счетом 2:1. Повторят ли сегодня свой подвиг туляки?

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня ответственный матч — тульский «Арсенал» играет против ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. Начало игры в 19.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!