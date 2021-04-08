«Арсенал» – ЦСКА: текстовая трансляция матча – 1:2
Следим за игрой 1/4 Кубка России. Внимание: текстовая трансляция обновляется.
87' Двойная замена у московской команды: Ахметов играет вместо Марадишвили, Шкурин — вместо Чалова.
86' Фернандес выводит ЦСКА вперед! 1:2
Дзагоев сделал филигранную передачу на Марио и тот бьет точно в цель! Обидно.
82' Штрафной для «Арсенала»: Коновалов забрасывал в центр штрафной, верховую борьбу выиграли армейцы.
79' Эванс! Пересек всё поле и оказался у ворот Акинфеева. Против него были два игрока ЦСКА, при этом Кангва не получил никакой поддержки от партнеров. Обострить атаку не получилось.
76' Рондон!!! Прощает сейчас «Арсенал»! Не сумел воспользоваться 100-процентным моментом, промахнулся с убойной позиции. Эта атака случилась после падения Ломовицкого — Александр подскользнулся в самый неподходящий момент.
74' Армейцы устроили штурм ворот Шамова. Наш голкипер ошибся и выбил мяч перед собой — Григалава в последний момент успел опередить Рондона.
71' Ломовицкий не успел за Фернандесом, схватил того за футболку и завалил. Желтая для арсенальца, штрафной для ЦСКА.
71' У ЦСКА вышел Дзагоев вместо Облякова.
70' Замена у «Арсенала»: Кингс Кангва вышел на поле вместо Сергея Ткачева.
66' Ткачев! Пробивал в ближний угол — Акинфеев перевел мяч на угловой.
63' Коновалов практически прямой ногой летел на Марадишвили. Арбитр обратился к ВАР проверить, была ли там красная карточка. Но нет, всё в рамках правил.
60' Замены у обеих команд. У «Арсенала» Эванс заменил Панченко, Бурлак — Довбню. У ЦСКА Рондон вышел вместо Сигурдссона, Тикнизян вместо Щенникова.
58' Ломовицкий помчался по левому флангу, подал в центр, Хлусевич принял пас и пробил — мимо.
55' Вот так из героя матча Луценко превратился в антигероя.
55' Луценко получает вторую карточку и отправляется в раздевалку!
Евгений грубо отмахнулся от Дивеева и разбил тому нос. Печально, но «Арсенал» остается в меньшинстве.
53' Костадинову потребовалась помощь медиков после столкновения с Фернандесом.
52' Опасная атака ЦСКА ни к чему не привела. Невнимательно сыграли армейцы — Фернандес забежал в офсайд.
51' Влашич! Пробивал издалека — Шамов справился с ударом.
48' Гол в ворота «Арсенала»! Карпов сравнивает счет. 1:1.
Сигурдссон забросил передачу в штрафную, Карпов принял мяч на голову и пробил точно в угол ворот. Защитники «Арсенала» откровенно проспали армейца.
47' Панченко получил желтую за фол против Щенникова. Штрафной для ЦСКА.
46' Второй тайм. Продолжаем.
Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:
Перерыв. Ничего не добавил арбитр Михаил Вилков к первому тайму. Время перевести дух.
43' Армейцы разыграли два угловых подряд. Арсенальцы оборонялись почти всем составом.
41' Панченко отправлял диагональ на Ломовицкого — слишком сильно. Мяч вылетел за пределы поля.
36' Ответка от ЦСКА. Эджуке прибежал в штрафную, обыграл Довбню и пробил в створ. Шамов классно справился с эпизодом.
34' Счет открыт, но это не повод расслабляться. Оружейникам не в коем случае нельзя упускать это преимущество.
33' ГОООООООЛ!!! ЛУЦЕНКО!!! В своем фирменном стиле — головой!
Коновалов с углового флажка скидывал в центр штрафной, Евгений оказался первым на мяче и не промахнулся!
32' Карпов сбил Ткачева в своей штрафной. Арбитр не увидел нарушения.
30' Влашич с острого угла наносил удар по воротам. Мимо!
28' Какой же момент у Луценко! Опередил Дивеева, остался один на один с Акинфеевым, но не смог его переиграть — вратарь кинулся в ноги нашему нападающему. Как же обидно упускать такие шансы.
28' Снова у арсенальцев расконцентрация после углового. К счастью, Эджуке оказался в офсайде.
27' Бауэр хорошо отработал в защите! Эджуке несся по левому флангу и забросил пас в штрафную. Роберт успел выбить мяч.
25' «Арсенал» убежал в контратаку. Хлусевич, получив пас от Панченко, пробил мимо ворот.
24' Чалов классно обработал мяч и прострелил — мяч рикошетом от арсенальцев ушел на угловой.
24' «Горчичник» Щенникову — жестко сыграл против Панченко.
21' Луценко срезал Дивеева в центре поля. Желтая карточка оружейнику.
17' На подступах к штрафной удар Эджуке пришелся прямо в Довбню.
16' Футболисты «Арсенала» потихоньку отодвигают игру от своих ворот. Но оружейникам всё равно мяч контролировать очень сложно.
13' Костадинова сбили в центре поля. Оружейники быстро разыграли штрафной.
10' Ломовицкий пытался прорваться в штрафную ЦСКА, соперники заблокировали обостряющую передачу арсенальца.
8' Армейцы очень активны, без проблем контролируют мяч.
6' Опасно! Сработала связка Влашич — Щенников. Последний с угла штрафной площадки мощно пробил в касание. Мяч просвистел выше ворот.
2' Первая же атака ЦСКА едва не завершилась взятием ворот. Чалов с метра головой пробил в створ, Шамов успел вовремя среагировать!
1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!
1' Плохие новости. На предматчевой разминке арсеналец Лука Джорджевич получил травму. Вместо него с первых минут вышел Кирилл Панченко.
0' Предматчевый антураж от ПФК «Арсенал»:
0' Стартовые составы на матч:
0' Кстати, сегодня 35-летие празднует вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. В честь этого клубная пресс-служба предлагает болельщикам пройти тест, посвященный звездному голкиперу. Ссылочка, если интересно.
0' ЦСКА приехал в Тулу с новым тренером. 23 марта наставником армейцев стал хорват Ивица Олич. Он сменил на этом посту Виктора Ганчаренко.
0' В случае ничьи в основное время сразу же будет назначена серия пенальти. Ответка не предусмотрена. Кстати, в полуфинал Кубка уже вышли «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».
0' Интересный факт: впервые с 15 мая 2019 года оружейники сыграют домашний матч в Кубке России. Последний раз на Центральном стадионе «Арсенал» в полуфинале встречался с «Уралом».
0' Меньше месяца назад оружейники уже встречались с армейцами в рамках РПЛ. «Арсенал» обыграл соперника со счетом 2:1. Повторят ли сегодня свой подвиг туляки?
0' Добрый вечер, друзья! Сегодня ответственный матч — тульский «Арсенал» играет против ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. Начало игры в 19.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!