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Туляк напал на полицейского в центре города: дело передано в суд

Туляк напал на полицейского в центре города: дело передано в суд

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудниками регионального СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областной столицы. Он обвиняется в применении насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 7 марта обвиняемый находился в одной из квартир на проспекте Ленина. На место прибыл наряд полиции – соседи пожаловались на шум.

Дебошир схватил предмет, похожий на пистолет, и напал на стражей порядка. Злоумышленник был обезврежен и задержан. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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вчера, в 21:17 +2
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