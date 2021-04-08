Туляк напал на полицейского в центре города: дело передано в суд

Сотрудниками регионального СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областной столицы. Он обвиняется в применении насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 7 марта обвиняемый находился в одной из квартир на проспекте Ленина. На место прибыл наряд полиции – соседи пожаловались на шум.

Дебошир схватил предмет, похожий на пистолет, и напал на стражей порядка. Злоумышленник был обезврежен и задержан. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.