Текст Сергея Малютина
«Арсенал» - ЦСКА: Награда за характер
Туляки прервали семиматчевую серию без забитых мячей, выбрались из зоны прямого вылета и вернули любовь болельщиков – яркий репортаж с субботнего матча.
Долго думал с чего начать репортаж, с перестановок в составе «Арсенала», или может с возвращения в ворота армейского клуба Игоря Акинфеева, а может с отменной карточки Марио Фернандеса? Нет, подумал я, и решил начать с обсуждения темы готовности поля на Центральном стадионе «Арсенал», которое многие столичные коллеги так упорно всю субботу называли огородом.
«Рубин», «Урал», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» - как думаете, что объединяет все эти клубы? Правильно, наличие современных стадионов. Но это не все, февральско–мартовские матчи показали, что несмотря на большие бюджеты, поля у этих команд были далеки от идеальных, а иногда даже по цвету не были похожи на газон. Однако, почему-то про эти огороды в день матча с ЦСКА все забыли. Да, поле в Туле было тяжелым, но на нем хотя бы была трава и оно не превратилось в болото, даже после снегопада, который шел в Туле на протяжении суток.
Друзья, мы практически 70% процентов матчей играем зимой, о каком качестве полей вы говорите? Еще раз, от всей редакции, да и всех болельщиков, хочется сказать спасибо агрономам и клубу, которые достойно справились со стихией и сумели подготовить стадион к матчам с «Локомотивом» и ЦСКА.
Еще пару слов об антураже. В среду «Арсенал» в социальных сетях объявил о том, что все билеты проданы. И судя по тому, сколько на игре было болельщиков армейского клуба, они умело сориентировались и сделали все, чтобы создать для своей команды атмосферу домашней арены даже в гостях. Что же касается туляков, то в начале недели активные болельщики призывали бойкотировать эту встречу, но затем все же решили не прибегать к радикальным мерам и просто молчали первые 25 минут встречи.
Самое время поговорить о составах. Начнем с гостей. По сравнению с матчем против «Ахмата» Виктор Ганчаренко сделал всего две перестановки в составе. На поле после болезни вернулись Дивеев и Акинфеев, которые заменили Помазуна и Васина соответственно.
Что касается нашей команды, то после неудачи в матче с «Локомотивом» Дмитрий Парфенов сделал сразу четыре изменения в составе. На поле с первых минут вышли Довбня и Шамов, заменившие Бурлака и Нигматтулина. Пропускавшего из-за дисквалификации в центре поля Ткачева заменил Пантелеев, а место на правом фланге доверили Хлусевичу.
Начало встречи получилось не богатым на моменты. Командам непросто было справиться со снегопадом, который с каждой минутой только усиливался. В таких погодных обстоятельствах соперники могли рассчитывать только на диагональные передачи и забросы в штрафную, о комбинационном футболе речь вести было сложно.
Один из таких забросов в середине тайма мог завершиться голом в ворота Акинфеева. Чаушич сделал хорошую передачу в центр штрафной на Луценко, но Евгению считанных сантиметров не хватило, чтобы уложить мяч в цель. Своей атакой ответили и армейцы. Эджуке отправил диагональную передачу на Влашича, но добраться до ворот сербу не удалось, туляки своевременно заблокировали армейца.
На 22-ой минуте в штрафной армейцев случился жуткий эпизод. После верховой дуэли Марио Фернандес упал на газон и совершенно случайно ему на лицо наступил наш полузащитник Александр Ломовицкий. Продолжить игру защитник не смог, его сначала отнесли на носилках в раздевалку, а затем увезли в одну из тульских клиник. По словам пресс-службы армейского клуба у Марио диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.
Под занавес тайма тулякам удалось полностью взять мяч под свой контроль, а ЦСКА принялся играть на контратаках, одна из них завершилась попадание в каркас ворот Шамова. Влашич отдал классный пас на Эджуке, тот пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу.
Это был даже не звоночек, а мощный удар в тульский колокол. Нужно было в срочном порядке превращать игровое преимущество в забитые мячи, иначе, все могло пойти по сценариях поединков с «Сочи» и «Локомотивом».
Как показала концовка первой половины, подопечные Дмитрий Парфенова сделали правильные выводы из выше упомянутых матчей. На 43-ей минуте Зайнутдинов скосил в своей штрафной Хлусевича, главный арбитр сначала назначил штрафной, но после подсказки от судей VAR, указал на одиннадцатиметровую отметку.
Пантелеев мощно пробил по центру и наконец прервал 7-матчевую безголевую серию оружейников. Останавливаться на достигнутом никто не планировал. Спустя считанные минуты все тот же Пантеелеев разогнал атаку «Арсенала», сделал выверенный пас на Ломовицкого, который в одно касание уложил мяч аккуратно под штангу ворот ЦСКА – 2:0.
Но и этого было мало нашей команде. Армейцы попытались спешно отыграть хотя бы один мяч и пропустили контратаку с участием Луценко. Евгений дошел до лицевой и забросил мяч на набегавшего на дальнюю штангу Хлусевича. Даниил дотянулся до мяча, но удар у полузащитника получился не сильным. Кураж поймали не только футболисты, но и наши болельщики, увидев, как арсенальцы бьются они начали горячо их поддерживать и регулярно заглушали большую армию фанатов москвичей.
Первый тайм явно удался нашей команде, но расслабляться с таким соперником, как ЦСКА явно было нельзя. Сразу после перерыва характер игры немного изменился, оружейники ожидаемо чуть сели назад, но при этом регулярно угрожали воротам Акинфеева.
На 53-ей минуте Рассказов и Луценко убежали в контратаку, Николай протащил мяч до штрафной и пробил в ближний угол. Мяч угодил в сетку, но с внутренней стороны.
В середине тайма Виктор Ганчаренко в пару к Рондону выпустил «злого гения» туляков Федора Чалова, который неоднократно отмечался забитыми мяча в наши ворота. Выход форварда добавил атакам армейцев остроты. В итоге именно Чалов мог спасти свою команду от поражения.
Таких концовок матчей, как было с ЦСКА, тульский стадион явно еще не видел. Началось все с того, что на 89-ой минуте Тикнизян оказался самым расторопным в нашей штрафной и отыграл один мяч – 2:1.
К основному времени матча было добавлено шесть минут, по футбольным меркам целая вечность. Вот как раз эта вечность для нашей команды получилась валедольной. Уже в компенсированное время главный арбитр Владислав Безбородов, показав Громыке и Довбне вторые желтые карточки оставил нашу команду вдевятером. Таким подарком армейцы рады были бы воспользоваться, но футбольный бог и удача были на нашей стороне. Только так можно объяснить промах армейцев на пятой компенсированной минуте. Дивеев и Рондон не сумели закатить мяч практически в пустые ворота.
«Арсенал» как в свои лучшие годы проявил характер и сумел одержать очень важную победу. Знаете, после таких матчей не хочется делать выводы, выделять кого-то из состава, хочется просто насладиться моментом. В субботу на Центральном стадионе «Арсенал» мы наконец увидели команду, которая готова биться за себя, за город и за каждого, кто готов их поддерживать в самую сложную минуту.
«Арсенал» - ЦСКА Москва - 2:1 (2:0)
13 марта. Тула. Центральный стадион, 9890 зрителей. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар).
Голы: Пантелеев (42, с пенальти, 1:0), Ломовицкий (45, 2:0), Тикнизян (90, 2:1).
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Григалава, Довбня, Бауэр, Хлусевич (Э.Кангва, 79; Громыко, 88), Ломовицкий, Костадинов (Коновалов, 70), Пантелеев (Панченко, 79), Чаушич, Луценко (Джорджевич, 88).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 26), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Марадишвили, Ахметов (Чалов, 61), Кучаев (Обляков, 46), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 84), Рондон.
Предупреждены Зайнутдинов (40), Бауэр (63), Дивеев (80), Довбня (83), Громыко (89).
На 91-й минуте за второе предупреждение удален Громыко. На 93-й минуте за второе предупреждение удален Довбня.
Удары (в створ): 7 (3) – 11 (4, 1 - штанга). Угловые: 3 – 4. Голевые моменты: 2 – 4.
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