«Арсенал» - ЦСКА: Награда за характер

Текст Сергея Малютина

Долго думал с чего начать репортаж, с перестановок в составе «Арсенала», или может с возвращения в ворота армейского клуба Игоря Акинфеева, а может с отменной карточки Марио Фернандеса? Нет, подумал я, и решил начать с обсуждения темы готовности поля на Центральном стадионе «Арсенал», которое многие столичные коллеги так упорно всю субботу называли огородом.

«Рубин», «Урал», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» - как думаете, что объединяет все эти клубы? Правильно, наличие современных стадионов. Но это не все, февральско–мартовские матчи показали, что несмотря на большие бюджеты, поля у этих команд были далеки от идеальных, а иногда даже по цвету не были похожи на газон. Однако, почему-то про эти огороды в день матча с ЦСКА все забыли. Да, поле в Туле было тяжелым, но на нем хотя бы была трава и оно не превратилось в болото, даже после снегопада, который шел в Туле на протяжении суток.

Друзья, мы практически 70% процентов матчей играем зимой, о каком качестве полей вы говорите? Еще раз, от всей редакции, да и всех болельщиков, хочется сказать спасибо агрономам и клубу, которые достойно справились со стихией и сумели подготовить стадион к матчам с «Локомотивом» и ЦСКА.

Еще пару слов об антураже. В среду «Арсенал» в социальных сетях объявил о том, что все билеты проданы. И судя по тому, сколько на игре было болельщиков армейского клуба, они умело сориентировались и сделали все, чтобы создать для своей команды атмосферу домашней арены даже в гостях. Что же касается туляков, то в начале недели активные болельщики призывали бойкотировать эту встречу, но затем все же решили не прибегать к радикальным мерам и просто молчали первые 25 минут встречи.

Самое время поговорить о составах. Начнем с гостей. По сравнению с матчем против «Ахмата» Виктор Ганчаренко сделал всего две перестановки в составе. На поле после болезни вернулись Дивеев и Акинфеев, которые заменили Помазуна и Васина соответственно.

Что касается нашей команды, то после неудачи в матче с «Локомотивом» Дмитрий Парфенов сделал сразу четыре изменения в составе. На поле с первых минут вышли Довбня и Шамов, заменившие Бурлака и Нигматтулина. Пропускавшего из-за дисквалификации в центре поля Ткачева заменил Пантелеев, а место на правом фланге доверили Хлусевичу.

Начало встречи получилось не богатым на моменты. Командам непросто было справиться со снегопадом, который с каждой минутой только усиливался. В таких погодных обстоятельствах соперники могли рассчитывать только на диагональные передачи и забросы в штрафную, о комбинационном футболе речь вести было сложно.

Один из таких забросов в середине тайма мог завершиться голом в ворота Акинфеева. Чаушич сделал хорошую передачу в центр штрафной на Луценко, но Евгению считанных сантиметров не хватило, чтобы уложить мяч в цель. Своей атакой ответили и армейцы. Эджуке отправил диагональную передачу на Влашича, но добраться до ворот сербу не удалось, туляки своевременно заблокировали армейца.

На 22-ой минуте в штрафной армейцев случился жуткий эпизод. После верховой дуэли Марио Фернандес упал на газон и совершенно случайно ему на лицо наступил наш полузащитник Александр Ломовицкий. Продолжить игру защитник не смог, его сначала отнесли на носилках в раздевалку, а затем увезли в одну из тульских клиник. По словам пресс-службы армейского клуба у Марио диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

Под занавес тайма тулякам удалось полностью взять мяч под свой контроль, а ЦСКА принялся играть на контратаках, одна из них завершилась попадание в каркас ворот Шамова. Влашич отдал классный пас на Эджуке, тот пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу.

Это был даже не звоночек, а мощный удар в тульский колокол. Нужно было в срочном порядке превращать игровое преимущество в забитые мячи, иначе, все могло пойти по сценариях поединков с «Сочи» и «Локомотивом».

Как показала концовка первой половины, подопечные Дмитрий Парфенова сделали правильные выводы из выше упомянутых матчей. На 43-ей минуте Зайнутдинов скосил в своей штрафной Хлусевича, главный арбитр сначала назначил штрафной, но после подсказки от судей VAR, указал на одиннадцатиметровую отметку.

Пантелеев мощно пробил по центру и наконец прервал 7-матчевую безголевую серию оружейников. Останавливаться на достигнутом никто не планировал. Спустя считанные минуты все тот же Пантеелеев разогнал атаку «Арсенала», сделал выверенный пас на Ломовицкого, который в одно касание уложил мяч аккуратно под штангу ворот ЦСКА – 2:0.

Но и этого было мало нашей команде. Армейцы попытались спешно отыграть хотя бы один мяч и пропустили контратаку с участием Луценко. Евгений дошел до лицевой и забросил мяч на набегавшего на дальнюю штангу Хлусевича. Даниил дотянулся до мяча, но удар у полузащитника получился не сильным. Кураж поймали не только футболисты, но и наши болельщики, увидев, как арсенальцы бьются они начали горячо их поддерживать и регулярно заглушали большую армию фанатов москвичей.

Первый тайм явно удался нашей команде, но расслабляться с таким соперником, как ЦСКА явно было нельзя. Сразу после перерыва характер игры немного изменился, оружейники ожидаемо чуть сели назад, но при этом регулярно угрожали воротам Акинфеева.

На 53-ей минуте Рассказов и Луценко убежали в контратаку, Николай протащил мяч до штрафной и пробил в ближний угол. Мяч угодил в сетку, но с внутренней стороны.

В середине тайма Виктор Ганчаренко в пару к Рондону выпустил «злого гения» туляков Федора Чалова, который неоднократно отмечался забитыми мяча в наши ворота. Выход форварда добавил атакам армейцев остроты. В итоге именно Чалов мог спасти свою команду от поражения.

Таких концовок матчей, как было с ЦСКА, тульский стадион явно еще не видел. Началось все с того, что на 89-ой минуте Тикнизян оказался самым расторопным в нашей штрафной и отыграл один мяч – 2:1.

К основному времени матча было добавлено шесть минут, по футбольным меркам целая вечность. Вот как раз эта вечность для нашей команды получилась валедольной. Уже в компенсированное время главный арбитр Владислав Безбородов, показав Громыке и Довбне вторые желтые карточки оставил нашу команду вдевятером. Таким подарком армейцы рады были бы воспользоваться, но футбольный бог и удача были на нашей стороне. Только так можно объяснить промах армейцев на пятой компенсированной минуте. Дивеев и Рондон не сумели закатить мяч практически в пустые ворота.

«Арсенал» как в свои лучшие годы проявил характер и сумел одержать очень важную победу. Знаете, после таких матчей не хочется делать выводы, выделять кого-то из состава, хочется просто насладиться моментом. В субботу на Центральном стадионе «Арсенал» мы наконец увидели команду, которая готова биться за себя, за город и за каждого, кто готов их поддерживать в самую сложную минуту.