Где в Туле не будет света 9 апреля

Специалисты будут работать с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Сойфера, 14, 7, 9,

ул. Лейтейзена, 1,

Красноармейский пр., 8,

ул. Хворостухина, 5, 7, 3-а, 3,

ул. Вильямса, 42,

ул. Бондаренко, 27,

ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а,

ул. Демьянова, 6,

ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 1-14 (чётн.),

пер. Перекопский, 81,

ул. М. Смирнова, 92,

ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),

ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,

ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),

ул. Марата, 180,

п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 3,

ул. Октябрьская, 238.