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Где в Туле не будет света 9 апреля

Где в Туле не будет света 9 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

Специалисты будут работать с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Сойфера, 14, 7, 9,
  • ул. Лейтейзена, 1,
  • Красноармейский пр., 8,
  • ул. Хворостухина, 5, 7, 3-а, 3,
  • ул. Вильямса, 42,
  • ул. Бондаренко, 27,
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 1-14 (чётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. М. Смирнова, 92,
  • ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
  • ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
  • ул. Марата, 180,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 3,
  • ул. Октябрьская, 238.
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вчера, в 21:48 +3
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