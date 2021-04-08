Где в Туле не будет света 9 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
Специалисты будут работать с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Сойфера, 14, 7, 9,
- ул. Лейтейзена, 1,
- Красноармейский пр., 8,
- ул. Хворостухина, 5, 7, 3-а, 3,
- ул. Вильямса, 42,
- ул. Бондаренко, 27,
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а,
- ул. Демьянова, 6,
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 1-14 (чётн.),
- пер. Перекопский, 81,
- ул. М. Смирнова, 92,
- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
- ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
- ул. Марата, 180,
- п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 3,
- ул. Октябрьская, 238.
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