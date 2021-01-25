Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги первого сбора в Турции

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов подвел итоги первого сбора в турецком Белеке.

Напомним, сборы завершились контрольной игрой против сербского клуба «Нови Пазар». Туляки выиграли со счетом 1:0 , забитым мячом отметился Владислав Пантелеев.

После матча Парфенов заявил, что доволен работой команды:

– Ребят похвалить можно, потому что большой объем работы сделан. Ребята думали правильно, старались выполнять, что мы требовали. На втором сборе другая работа будет, другие нагрузки. Отработаем те фазы, которые не получались и которые хотелось бы довести до автоматизма. От каждого тренировочного занятия получаем достаточно информации, от игры, соответственно, в два раза больше. Посмотрим, какие эпизоды были хорошие, какие не очень. Что запланировали, выполнили. Порадовало отношение команды. Если такое отношение продолжится, всё наладится у нас.