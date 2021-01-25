Смертельная халатность: продолжается суд над главой Привокзального округа

В Ленинском районном суде продолжат рассматривать уголовное дело по факту гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемые — глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.

Первое заседание по этому делу, напомним, состоялось на прошлой неделе и прошло в закрытом от СМИ режиме. На этом настоял председатель Ленинского суда – из-за «текущей эпидемиологической обстановки».

Начало заседания – в 14.30.