новости
новости
Регистрация
Смертельная халатность: продолжается суд над главой Привокзального округа

Смертельная халатность: продолжается суд над главой Привокзального округа

Очередное заседание по делу Евгения Пятисоцкова состоится сегодня, 25 января.

В Ленинском районном суде продолжат рассматривать уголовное дело по факту гибели девочки на футбольной площадке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Обвиняемые — глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и его бывший заместитель по благоустройству Сергей Бадакин.

Первое заседание по этому делу, напомним, состоялось на прошлой неделе и прошло в закрытом от СМИ режиме. На этом настоял председатель Ленинского суда – из-за «текущей эпидемиологической обстановки».

Начало заседания – в 14.30.

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:31 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулатрагедияпогиб ребенокЛенинский районЕвгений Пятисоцков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пришел в Сбер — оформил ОСАГО
Пришел в Сбер — оформил ОСАГО
Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги первого сбора в Турции
Тренер тульского «Арсенала» подвел итоги первого сбора в Турции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.