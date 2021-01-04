Фото пресс-службы "Арсенала".
СМИ: Кадири покинул тульский «Арсенал»
По информации спортивных журналистов, ганец вернулся в киевское «Динамо».
Полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири покинул тульский клуб и вернулся в киевское «Динамо». Об этом пишет «Спорт Экспресс». Как сообщает издание, оружейники воспользовались опцией в соглашении с киевлянами, по которому аренду футболиста можно прервать зимой. Отметим, что пока официальной информации по этой сделке нет.
Напомним, в текущем сезоне Кадири провел за туляков 13 матчей и забил два гола.
По данным СМИ, вместо ганского футболиста «Арсенал» возьмет в аренду до конца сезона Игоря Коновалова из «Рубина». Согласно контракту, туляки будут полностью выплачивать зарплату 24-летнему игроку, при этом опции выкупа в договоре нет.
31 декабря, в 19:10, 30 2718 -8
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