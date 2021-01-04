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В Тульской области два пьяных водителя улетели в кювет
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области два пьяных водителя улетели в кювет

Аварии произошли в Богородицком и Куркинском районах.

В воскресенье, 3 января, в 17.30, в селе Иевлево Богородицкого района 32-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением на высокой скорости, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Три четверти часа спустя, на 31-м километре дороги «Богородицк – Товарковский – Куркино» в Куркинском районе в аналогичное ДТП попал 46-летний водитель внедорожника Nissan Patrol. В 2020 году мужчина более 40 раз привлекался к ответственности за превышение скорости. От прохождения освидетельствования он тоже отказался.

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