Стал известен главный судья матча «Химки» – «Арсенал»
Это будет дебютант РПЛ.
Завтра, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Химки» – «Арсенал».
Главным арбитром матча назначен петербуржец Иван Сиденков. Для него эта игра станет дебютной в РПЛ.
Помогать ему будут Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Денис Березнов (Москва).
Судья VAR – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Начало матча в 19.00.
В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. Забитым мячом у туляков отметился Эванс Кангва.
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