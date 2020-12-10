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Стал известен главный судья матча «Химки» – «Арсенал»

Стал известен главный судья матча «Химки» – «Арсенал»

Это будет дебютант РПЛ.

Завтра, 11 декабря, состоится матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Химки» – «Арсенал».

Главным арбитром матча назначен петербуржец Иван Сиденков. Для него эта игра станет дебютной в РПЛ.

Помогать ему будут Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Денис Березнов (Москва).

Судья VAR – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Начало матча в 19.00.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. Забитым мячом у туляков отметился Эванс Кангва. 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
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