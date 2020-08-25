«Арсенал» – «Химки»: текстовая трансляция матча – 0:1

31' Вот такой неожиданный поворот.

30' Гол в ворота «Арсенала»! Забивает Алиев. 0:1.

Футболист обошел четырех игроков «Арсенала» и спокойно пробил в дальний угол. Привет нашей защите!

26' Тихому потребовалась помощь медиков после столкновения с соперником.

24' Луценко скидывал пас в центр штрафной на Эванса, а тут мяч попал в руку Тихому. Арбитр промолчал.

23' Кухарчук сфолил на Лесовом. Напомним, у игрока «Химок» уже есть желтая.

18' А на трибунах звучит «Вперед, за Тулу!» Болельщики здорово поддерживают свою команду.

17' Какой момент! Тарас Бурлак оттолкнул Данилкина в штрафной, получил пас от партнера с фланга и пробил по воротам. Мяч пролетел выше перекладины!

15' Трошечкин не успел за быстрым Эвансом и придержал его за футболку. Еще один «горчичник» футболистам «Химок».

15' Давят оружейники на гостей, но пока «лазейки» к воротам найти не могут.

12' Кингс забрасывал мяч в центр штрафной, там за него пытался зацепиться Луценко, но «круглый» пролетел мимо всех и вышел за пределы поля.

11' Снова на газоне Громыко: на этот раз его «срезал» Кухарчук. Желтая карточка футболисту «Химок».

9' Туляки устроили прессинг: Кингс простреливал по воротам из-за пределов штрафной, но попал в защитников, мяч отлетел к Чаушичу, его удар тоже блокировали.

8' Алиев грубо сорвал атаку Кингса и заработал желтую карточку.

7' Кухарчук получил хороший пас от Ломовицкого, но на подступах к штрафной футболиста сбил Громыко. Исполнение стандарта для «Химок» получилось неудачным.

5' Эванс мчался по правому флангу, но слишком далеко от себя отпустил мяч. «Снаряд» вышел за пределы поля.

4' Неплохой момент у «Арсенала»: Сокол головой замыкал пас Кингса, но пробил мимо ворот!

3' Эванс пробивал по воротам в дальний угол, но попал в гостей. Мяч вышел на угловой.

2' В атаке оружейники: на половине поля «Химок» пас Чаушича на Лесового не прошел, соперники передачу перехватили.

1' Стартовый свисток. Поехали! Вперед, «Арсенал»!

0' Составы на матч:

0' Посмотрим на турнирную таблицу. «Арсенал» и «Химки» находятся недалеко друг от друга, их разделяют всего две строчки и три очка. «Химки» проиграли ЦСКА, «Тамбову» и «Ахмату», а также сыграли вничью с «Сочи».

Оружейники уступили «Уфе» и «Краснодару», разошлись миром с «Ахматом» и обыграли «Динамо».

0' Серьезную травму получил защитник оружейников Александр Денисов. У него надрыв сухожилия. Как пишут СМИ, футболисту на восстановление понадобится около полутора месяца. Пожелаем Саше здоровья!

0' Как команды появлялись на стадионе, смотрим в фоторепортаже от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' И еще одни хорошие новости: сегодня стало известно, что нападающий «Арсенала» Евгений Луценко получил вызов в сборную России! Для 33-летнего футболиста это будет дебют за национальную команду. Поздравляем арсенальца! Женя набрал великолепную физическую форму. Многим футболистам у него надо поучиться.

А еще в молодежную сборную вызвали одного из самых техничных и перспективных игроков тульской команды — Даниила Лесового. Вполне ожидаемо!

0' Судейская бригада на матч:

главный арбитр Николай Волошин из Смоленска, ассистенты — петербуржец Рашид Абусуев и Дмитрий Чельцов из Москвы. Резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ). Судья VAR — Павел Шадыханов (Москва), судья AVAR — краснодарец Алексей Стипиди.

Отметим, что накануне одного из ассистентов судьи пришлось срочно менять. РФС сообщил: у Владимира Миневича высокая температура, он сдал тест на коронавирус. Результатов пока нет.

0' Друзья, вы на стадионе? Делитесь фотографиями в комментариях!

0' Перед матчем пришли позитивные новости: теперь на трибунах будет больше болельщиков! Квота для посещения домашних матчей «Арсенала» увеличена до 20% от вместимости стадиона.

0' Несмотря на то, что команды между собой не играли в РПЛ, у них всё же есть долгая история.) Об этом нам рассказала пресс-служба оружейников:

- В первом дивизионе-2001 обе команды боролись за выживание. В предпоследнем туре соперники встречались в Туле. Основные события произошли после перерыва: «Химки» вышли вперед после удара Александра Швецова, минут за десять до окончания матча капитан «Арсенала» Евгений Зезин со штрафного сравнял счет. Оружейники бросились на финальный штурм и… пропустили решающий мяч. Голкипер канониров Павел Дьяконов неосмотрительно выбежал в центр поля и не смог помешать нападающему гостей Николаю Ковардаеву, ныне входящему в тренерский штаб «Арсенала», поразить цель — 1:2.

Помимо Котова и Ковардаева, сегодняшних соперников объединяет фигура генерального директора ПФК «Арсенал» Дмитрия Балашова. В 1996-м он стоял у истоков подмосковного клуба, играл за красно-черных в третьей лиге, а позднее в течение семи сезонов занимал должность генерального директора ФК «Химки». И туляков, и химчан тренировали Алексей Петрушин и Виктор Папаев. Экс-арсенальцы Валерий Клейменов и Олег Стогов работали тренерами в Химках, а нынешний рулевой красно-черных Дмитрий Гунько тоже играл в «Арсенале», в 2001—2003 годах.

А еще за «Химки» играет экс-арсеналец Александр Ломовицкий.

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня впервые в истории Премьер-лиги «Арсенал» встречается с «Химками». Игра пятого тура проходит в Туле на Центральном стадионе. Начало матча в 20.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!