В Тульской области еще 207 случаев коронавируса и пять смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 207 случаев коронавируса, 151 человек выздоровел и пять скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 493 человека, 16 264 вылечились, 535 умерли.
За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 562 летальных исхода, выздоровели 25 877 человек.
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