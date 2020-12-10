В Тульской области еще 207 случаев коронавируса и пять смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 207 случаев коронавируса, 151 человек выздоровел и пять скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 493 человека, 16 264 вылечились, 535 умерли.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 562 летальных исхода, выздоровели 25 877 человек.