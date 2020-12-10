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Какие бонусы подготовила Tele2 этой зимой

Какие бонусы подготовила Tele2 этой зимой

Стремясь максимально отвечать потребностям абонентов, оператор регулярно пополняет программу новыми возможностями.

Tele2 поддерживает интересы своих клиентов и предлагает им другие правила для приятного досуга. До конца декабря в разделе «Больше» в приложении «Мой Tele2» и на сайте оператора жители могут активировать промокоды от региональных партнеров.

В частности, в Туле в семейном кафе «Пиццафабрика» при заказе еды на сумму от 450 рублей абоненты получат в подарок пиццу-ролл. В городской сети кофеен «BARY|БАРИ» гостям за полцены сварят кофе по классическим рецептам. А в службе доставки японской кухни KAPIBARA в Алексине клиентов компании угостят набором роллов «Филадельфия классическая» за заказ от 490 рублей.

Любители кинематографа оценят, что в «Киносити» при покупке одного билета в кино второй такой же дадут в подарок. А желающим получать новые знания доступна скидка 30% на ряд программ и курсов в центре «Спектр».

Завершает список еще один партнер — «Цветы71.опт». В пяти магазинах компании в Туле клиентам оператора снизят на 15% стоимость букетов.

Tele2 запустила программу лояльности «Больше» в 2017 году. На сайте оператора и в приложении «Мой Tele2» собраны десятки предложений от популярных магазинов, онлайн-кинотеатров, гастрономических заведений и т. д. Стремясь максимально отвечать потребностям абонентов, оператор регулярно пополняет программу новыми возможностями.

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