Какие бонусы подготовила Tele2 этой зимой

Tele2 поддерживает интересы своих клиентов и предлагает им другие правила для приятного досуга. До конца декабря в разделе «Больше» в приложении «Мой Tele2» и на сайте оператора жители могут активировать промокоды от региональных партнеров.

В частности, в Туле в семейном кафе «Пиццафабрика» при заказе еды на сумму от 450 рублей абоненты получат в подарок пиццу-ролл. В городской сети кофеен «BARY|БАРИ» гостям за полцены сварят кофе по классическим рецептам. А в службе доставки японской кухни KAPIBARA в Алексине клиентов компании угостят набором роллов «Филадельфия классическая» за заказ от 490 рублей.

Любители кинематографа оценят, что в «Киносити» при покупке одного билета в кино второй такой же дадут в подарок. А желающим получать новые знания доступна скидка 30% на ряд программ и курсов в центре «Спектр».

Завершает список еще один партнер — «Цветы71.опт». В пяти магазинах компании в Туле клиентам оператора снизят на 15% стоимость букетов.