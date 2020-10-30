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Гидрометцентр рассказал, когда выпадет снег в Центральной России

Гидрометцентр рассказал, когда выпадет снег в Центральной России

Аномально теплая погода прогнозируется в большинстве регионов, в том числе и в Тульской области.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, на европейской территории России температура превысит норму на 2-6ºС. 

Южнее Москвы будет на 4-6ºС выше нормы, на севере Центрального федерального округа и в Северо-Западном федеральном округе – на 2-4ºС, пишет ТАСС.

В Москве и некоторых соседних с ней регионах разгар аномального тепла начнется с 3 ноября. До этого дня температура будет выше нормы примерно на 3ºС, затем начнется значительное потепление, температурный фон будет выше нормы на 6-7ºС.

Что касается осадков, то их количество не превысит норму. По словам Романа Вильфанда, в ближайшее время выпадения снега в столице и центральной части страны не ожидается.

Примерная дата образования снежного покрова – 27-30 ноября.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:12 +3
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