ЦСКА – «Арсенал»: о судейских ошибках и причинах разгрома оружейников

Фото пресс-службы «Арсенала». Текст Сергея Малютина.

Матчи на стадионе армейцев традиционно получаются непростыми для туляков. Представьте себе, оружейникам потребовалось три года, чтобы оформить свой первый гол на домашнем стадионе ЦСКА. Было это в прошлом сезоне, когда Луценко и Лесовой разыграли потрясающую комбинацию, которая стала победной и позволила красно-желтым впервые победить москвичей на их поле. Забегая вперед отметим, что прошлогодний успех нашей команде в этот вечер не удалось повторить.

Перед тем, как поговорить об игре, посмотрим на стартовый состав. Как ни странно, Сергей Подпалый обошелся без серьезной ротации, на поле со столичным клубом вышел практически тот же состав, что и неделей ранее с «Уралом». Единственное изменение коснулось опорной зоны, здесь вместо Пантелеева вышел Чаушич.

Что же касается рулевого ЦСКА Виктора Ганчаренко, по сравнению с матчем группового этапа Лиги Европы, он сделал всего несколько перестановок. В отличие от встречи против «Вольфсбергера» на поле с первых минут вышли Фернандес, Чалов, Дзагоев и Эджуке. Этот квартет в итоге «терроризировал» оборону туляков практически весь первый тайм. Но об этом поговорим чуть позже.

Стартовый отрезок встречи оказался за «Арсеналом». Забить оружейники могли уже в первых двух атаках. Ломовицкий промчался по правому флангу, скинул пас в центр на Джорджевича, но там Луку остановил Дивеев, выбив у соперника мяч из-под ног. Спустя минуту отличный момент для взятия ворот был у Панченко. Бауэр сделал шикарный пас со своего фланга на дальнюю штангу, Кирилл без помех пробил по воротам, но получилось неточно.

Такой ход встречи явно не устроил хозяев поля, и они постепенно начали прижимать туляков к своим воротам.

«Арсенал» в этот момент выглядел испуганным, не понимая, что можно противопоставить давлению соперника

Атаки армейцев накатывали, как волны. Сначала Чалов вывалился практически один на один с Шамовым — вратарь спас. Забить мог и Кучаев, но Константин так и не понял, что делать с мячом после точного паса от Эджуке. Повезло тулякам, что на дальней штанге никого не было в момент прострела Фернандеса — мяч пролетел по «ленточке» и ушел в аут.

Да, москвичи атаковали числом и умением, но каких-то стопроцентных возможностей, чтобы забить, у них не было. Разжать армейскую пружину подопечным Подпалого удалось под занавес тайма. Неплохой стандарт исполнил Панченко. Затем с линии штрафной в дальний угол хорошо пробил Джорджевич, Акинфееву пришлось сложиться, чтобы вытащить непростой выстрел оружейника.

Первый тайм неспешно шел к своему завершению, но за пару секунд до его окончания случился странный момент. Зайнутдинов вошел в штрафную и запутался в собственных ногах. Сначала арбитр не зафиксировал фол, но через секунду остановил встречу для консультации с VAR. Многочисленные повторы так до конца и не дали понять, нарушал ли защитник «Арсенала» Рассказов правила на полузащитнике ЦСКА. Однако это не помешало главному арбитру Игорю Панину после просмотра VAR поставить мяч на «точку». К сожалению, герой кубковых серий пенальти Егор Шамов в этот раз свою команду не спас. Чалов был точен с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

Давайте немного остановимся на этом моменте. Только на двадцать пятом повторе видно, что убегая от Рассказова, Зайнутдинов сам задел его коленку, а затем запутался в своих ногах. Во время матча такие эпизоды случаются тысячами, причем как в штрафной площади, так и в поле. Но на это не каждый арбитр обращает внимание.

И еще один интересный момент: к 40-й минуте Григалава и Джорджевич имели по карточке, однако за похожие нарушения соперник, в свою очередь, обошелся лишь устным внушением. Немного странно, ведь правила должны быть едиными для всех.

Вернемся к игре. Повлиял ли гол в раздевалку на «Арсенал» или просто футболисты ЦСКА еще больше взвинтили темп, непонятно, но вторая половина встречи для туляков была похожа на страшный сон. Никола Влашич на 50-й и 58-й минуте сотворил два футбольных шедевра и сделал счет 3:0.

И тут казалось, что интрига умерла, но нет. На 78-й минуте Хлусевич практически первым касанием вывел один на один Джорджевича, и Лука оформил свой первый гол в этом сезоне — 3:1. Забитый мяч окрылил нашу команду, и она пошла вперед.

На 81-й минуте все вновь вспомнили о судьях. Эванс, в присущей ему манере, пролетел мимо соперников на фланге, вошел в штрафную, где его откровенно «вынес» Марадишвили. Вы, наверно, думаете, судья пошел посмотреть VAR? Нет, он показал, что все в рамках правил. Пресс-служба туляков сразу после матча опубликовала этот эпизод, где видно, что полузащитник москвичей играет в корпус и делает это в штрафной. Разве это не пенальти? Такому решению удивился и руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев, который достаточно жестко высказался о судействе в этой встрече.

Пенальти за восемь минут до конца мог решить многое в этой встрече. Но получилось, как получилось. Под занавес встречи туляки, похоже, смирились с поражением и пропустили еще по разу от Сигурдссона и Облякова — 5:1.

Нельзя сказать, что это поражение только из-за судейских ошибок. Давайте говорить откровенно, нынешний «Арсенал» не похож на себя образца прошлых сезонов. Иногда складывается впечатление, что футболисты сами не знают, что делать на поле. Куда-то исчез тот азарт и задор, с которым ребята играли еще несколько месяцев назад. Кстати, этот факт подтвердила кубковая игра с «Текстильщиком», где «Арсенал» не выглядел сильнее своего соперника.

Как исправить ситуацию? Наверно, никто не может однозначно дать правильный совет. Однако, чтобы еще больше не загнать себя в угол, тренерский штаб и игроки должны что-то поменять в себе.

Многие согласятся, что нынешний состав оружейников явно не для борьбы за выживание. Будем надеяться, что уже в ближайшем туре оружейники сделают правильные выводы и сумеют взять очки в непростом матче с «Рубином».

ЦСКА - «Арсенал» – 5:1 (1:0)

26 октября. Москва. «ВЭБ Арена». Судьи Игорь Панин (Дмитров), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Денис Березнов (Москва).

Голы: Чалов (45, с пенальти, 1:0), Влашич (50, 2:0), Влашич (58, 3:0), Джорджевич (78, 3:1), Сигурдссон (86, 4:1), Обляков (87, 5:1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Марадишвили, 60), Дивеев, Магнуссон, Дзагоев (Ахметов, 60), Кучаев (Тикнизян, 64), Обляков, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 79), Чалов, Эджуке (Гайч, 64).

«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Григалава, Беляев, Бауэр, Мохаммед (Хлусевич, 78), Чаушич, Ломовицкий, Э.Кангва, Панченко (К.Кангва, 61), Джорджевич.

Предупреждения: Григалава (28), Джорджевич (31), Кучаев (43).

Удары (в створ): 23 (8) – 6 (2). Угловые: 9 – 3. Голевые моменты: 6 – 2.