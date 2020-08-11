Онлайн-продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа» стартует 12 августа

Игра состоится 14 августа в 18.00 на Центральном стадионе в Туле.

12 августа стартует онлайн-продажа билетов на второй домашний матч «Арсенала» в сезоне 2020/21. Приобрести их можно по 14 августа. Билеты в кассах Центрального стадиона реализовываться не будут.

– В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламента чемпионата России в новом сезоне сохранится ограничение на посещение матчей, которое с учетом эпидемиологической ситуации в тульском регионе составит 10% от вместимости Центрального стадиона. Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции, — сообщает пресс-служба клуба.

Обратите внимание, что на трибуне в течение всего матча нужно находиться в маске и перчатках. Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.