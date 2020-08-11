Разбойное нападение в Тульской области: шестеро узловчан ворвались в гараж, подстрелив жертву

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Один из нападавших до сих пор находится в розыске.

Первый заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти безработных жителей Узловой. Их обвиняют в совершении разбоя.

По версии следствия, 3 ноября 2019 года в вечернее время шестеро молодых людей (один из них скрылся и находится в розыске), вооружившись огнестрельным оружием, незаконно проникли в гараж в районе села Супонь Узловского района. Там они напали на хозяина гаража и его приятеля. В ходе нападения одному из потерпевших нанесены телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения, похищено имущество на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

При обыске в жилище у троих соучастников преступления следователи обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе предварительного расследования из незаконного владения обвиняемых и третьих лиц изъято и возвращено потерпевшему похищенное имущество на общую сумму 127,5 тыс. рублей.

Задержанных обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение).

Трое нападавших также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном и крупном размерах, психотропных веществ в значительном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Уголовное дело направлено в Узловский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.