Разбойное нападение в Тульской области: шестеро узловчан ворвались в гараж, подстрелив жертву
Один из нападавших до сих пор находится в розыске.
Первый заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти безработных жителей Узловой. Их обвиняют в совершении разбоя.
По версии следствия, 3 ноября 2019 года в вечернее время шестеро молодых людей (один из них скрылся и находится в розыске), вооружившись огнестрельным оружием, незаконно проникли в гараж в районе села Супонь Узловского района. Там они напали на хозяина гаража и его приятеля. В ходе нападения одному из потерпевших нанесены телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения, похищено имущество на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.
При обыске в жилище у троих соучастников преступления следователи обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.
В ходе предварительного расследования из незаконного владения обвиняемых и третьих лиц изъято и возвращено потерпевшему похищенное имущество на общую сумму 127,5 тыс. рублей.