Банк России выпустит памятную серебряную монету к 500-летию Тульского кремля
Монета номиналом 3 рубля выйдет в обращение 12 августа.
Банк России 12 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету «500-летие возведения Тульского кремля» номиналом 3 рубля.
Для ее изготовления используется серебро 925 пробы, в одной монете — более 30 граммов чистого серебра. На лицевой стороне монеты размещен герб Российской Федерации, а на обратной — рельефное изображение Тульского кремля на фоне панорамы города.
Тираж — 3000 штук.
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