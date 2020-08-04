У тульского «Арсенала» появится новый официальный спонсор

Фото пресс-службы «Арсенала».

Кто им станет, пока не раскрывается.

В ближайшие дни «Арсенал» подпишет контракт с новым официальным спонсором клуба. Церемония подписания пройдет на Центральном стадионе.

Напомним, что сейчас спонсорами оружейников являются «Ростех» и «Роснефть». Кроме того, клуб сотрудничает с тульскими оборонными предприятиями — «Сплавом», КБП и «Туламашзаводом».