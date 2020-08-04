Фото пресс-службы «Арсенала».
У тульского «Арсенала» появится новый официальный спонсор
Кто им станет, пока не раскрывается.
В ближайшие дни «Арсенал» подпишет контракт с новым официальным спонсором клуба. Церемония подписания пройдет на Центральном стадионе.
Напомним, что сейчас спонсорами оружейников являются «Ростех» и «Роснефть». Кроме того, клуб сотрудничает с тульскими оборонными предприятиями — «Сплавом», КБП и «Туламашзаводом».
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