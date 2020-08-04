Глава тульского ГИБДД высказался о трамваях и «заборизации» Тулы

Тульские журналисты поинтересовались у главы региональной Госавтоинспекции, как он относится к трамваям в городе. Напомним, предыдущий руководитель ГИБДД Михаил Есаков выступал против этого вида транспорта, о чем неоднократно говорил на пресс-конференциях.

Вячеслав Лопатников - Мое личное мнение, трамваи — это транспорт будущего. Он, в первую очередь, экологичный. Но есть вопросы нормативов в части обустройства полотна, организации и графиков движения, над этим надо работать. Этот экологичный транспорт актуален для любого мегаполиса, за ним будущее.

Затронул Вячеслав Лопатников еще одну актуальную тему для туляков — «заборизацию».

- Тема животрепещущая. Я принимал участие в обсуждениях на различных площадках. Приводились в примеры Париж, Вена и Лондон. Но надо учитывать нашу ментальность, всё-таки в приоритет ставить обеспечение безопасности дорожного движения.

Кто называет это озабориванием, кто загонами… Пусть они будут «загонами», но по крайней мере какая-нибудь бабушка или юный велосипедист не пойдет по диагонали и не попадет под машину. Если мы спасем одного человека или двух и более, предупредим ДТП, значит это имеет право на жизнь. Вопрос реализации заборов с технической точки зрения не к нам, есть требования ГОСТа.