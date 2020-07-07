Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Михаил Вилков
Игра состоится сегодня, 7 июля, в 20.30.
Матч 27-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» рассудит нижегородец Михаил Вилков. 40-летний арбитр ФИФА в текущем сезоне работал в поле на одном матче оружейников. Это была встреча 5-го тура «Арсенал» — «Уфа» (1:0).
Помогать Вилкову будут Алексей Лунев из Новосибирска и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск). Судья VAR — Алексей Матюнин, судья AVAR — Илья Елеференко (оба — Москва). Инспектирует матч калининградец Александр Гвардис. Делегат РПЛ — Александр Разинский из Москвы.
Как попасть на матч, читайте здесь.
вчера, в 09:53, 24 3128 1
5 июля, в 11:18, 12 8321 1
4 июля, в 18:25, 82 11735 4
4 июля, в 14:08, 22 3995 1
Другие статьи по темам
Место