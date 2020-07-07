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Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Михаил Вилков

Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Михаил Вилков

Игра состоится сегодня, 7 июля, в 20.30.

Матч 27-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» рассудит нижегородец Михаил Вилков. 40-летний арбитр ФИФА в текущем сезоне работал в поле на одном матче оружейников. Это была встреча 5-го тура «Арсенал» — «Уфа» (1:0).

Помогать Вилкову будут Алексей Лунев из Новосибирска и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск). Судья VAR — Алексей Матюнин, судья AVAR — Илья Елеференко (оба — Москва). Инспектирует матч калининградец Александр Гвардис. Делегат РПЛ — Александр Разинский из Москвы.

Как попасть на матч, читайте здесь.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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