Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» рассудит Михаил Вилков

Игра состоится сегодня, 7 июля, в 20.30.

Матч 27-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов» рассудит нижегородец Михаил Вилков. 40-летний арбитр ФИФА в текущем сезоне работал в поле на одном матче оружейников. Это была встреча 5-го тура «Арсенал» — «Уфа» (1:0).

Помогать Вилкову будут Алексей Лунев из Новосибирска и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск). Судья VAR — Алексей Матюнин, судья AVAR — Илья Елеференко (оба — Москва). Инспектирует матч калининградец Александр Гвардис. Делегат РПЛ — Александр Разинский из Москвы.

Как попасть на матч, читайте здесь.