МЧС предупреждает о 35-градусной жаре
Сотрудники ведомства также напоминают жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 июля в южных и юго-восточных районах региона местами ожидается очень сильная жара до +35 градусов.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При сильной жаре
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».
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