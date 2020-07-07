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МЧС предупреждает о 35-градусной жаре

МЧС предупреждает о 35-градусной жаре

Сотрудники ведомства также напоминают жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 июля в южных и юго-восточных районах региона местами ожидается очень сильная жара до +35 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре

  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112», «101».

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:24 +2
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