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Купить друга не получилось: туляка обманули при покупке щенка в интернете
Фото: pixabay.com.

Купить друга не получилось: туляка обманули при покупке щенка в интернете

Полиция пытается установить личность злоумышленника.

Как сообщили в полиции, накануне жертвой интернет-мошенника стал 32-летний житель Тулы. Он перевел шесть тысяч рублей предоплаты за покупку щенка йоркширского терьера, а в результате остался без денег и четвероногого друга.

Купить себе собаку мужчина пытался через один из сайтов бесплатных объявлений. После получения денег продавец перестал выходить на связь, а туляк обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

 

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на важность сохранения в тайне реквизитов банковских карт. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя называть неизвестным собеседникам или лицам, представляющимся работниками банков, реквизиты карт и защитные коды.

Кроме того, при совершении денежных переводов нужно помнить о возможном противоправном умысле со стороны адресата перевода и отправлять денежные средства только в случае уверенности в получателе.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:53 +1
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