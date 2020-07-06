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Тульских болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
Фото из архива Myslo.

Тульских болельщиков приглашают на матч «Арсенал» – «Крылья Советов»

Рассказываем, как можно попасть на трибуны.

7 июля в Туле на Центральном стадионе пройдет матч 27-го тура РПЛ «Арсенал» — «Крылья Советов». Начало игры в 20.30. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и согласно приложению к регламенту чемпионата трибуны будут заполнены на 10%.

Право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота. Перед входом у всех болельщиков, в том числе и у тех, кто приехал на личном автотранспорте, бесконтактным способом измерят температуру тела. Если она выше 37°, на стадион не допустят.

Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться всё время матча.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, зрителей разместят на расстоянии 1,5-2 метра. Каждое место будет обозначено специальной маркировкой. 4-5 сектора западной трибуны переведены в «чистую» зону и будут закрыты для зрителей.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1-3 и 6-8 секторах соответственно. Распределение мест будет осуществляться по мере заполнения данных секторов.

Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами в 1-4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5-8 сектора — через юго-восточные ворота.

Болельщиков просят прибыть на стадион заранее.

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Автор: Кристина Вернигорина
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