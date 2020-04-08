БК «Арсенал» всё-таки исключили из чемпионата России

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CAS утвердил решение РФБ об исключении тульского «Арсенала» из числа участников чемпионата России. Как сообщается на сайте Российской федерации баскетбола, соответствующее решение вынесено сегодня Спортивным арбитражным судом (CAS).

Поводом для исключения стал инцидент, произошедший 7 декабря 2019 года в матче Супергили-2 между тульской командой и ставропольским «Динамо». РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. Из-за того, что у туляков уже второе подобное предупреждение, к ним применили более жесткие санкции. Подробнее здесь. После этого скандала президент клуба Виктор Усков подал в отставку из-за проблем со здоровьем.

Фрагменты скандального матча:

13 декабря БК «Арсенал» подал апелляцию в CAS в Лозанне, которая сегодня была окончательно отклонена.

Таким образом, решение, вынесенное Исполкомом РФБ, остается в силе: тульский клуб исключен из числа участников чемпионата и займет в итоговой классификации последнее место.

Также на сайте РФБ сообщается, что все расходы по арбитражу, определенные Судебной канцелярией CAS, будут возложены на БК «Арсенал».