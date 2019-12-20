БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в Лозанне и вернется в Суперлигу-2
Правда, это пока временно.
Руководство баскетбольного клуба «Арсенал» подало иск на Российскую Федерацию баскетбола в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Сегодня по данному делу вынесено решение.
Напомним, тульскую команду сняли с чемпионата России после неоднозначного матча со ставропольским «Динамо». РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. Из-за того, что у туляков уже второе подобное предупреждение, к ним применили более жесткие санкции. Подробнее здесь. После этого скандала президент клуба Виктор Усков подал в отставку из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает пресс-служба БК «Арсенал», сегодня CAS вынес временные обеспечительные меры: приостановить исполнение решения исполкома и обязал РФБ обеспечить продолжение участия клуба в соревнованиях.
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