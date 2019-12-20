новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в Лозанне и вернется в Суперлигу-2

БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в Лозанне и вернется в Суперлигу-2

Правда, это пока временно.

Руководство баскетбольного клуба «Арсенал» подало иск на Российскую Федерацию баскетбола в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Сегодня по данному делу вынесено решение.
 
Напомним, тульскую команду сняли с чемпионата России после неоднозначного матча со ставропольским «Динамо». РФБ обвинил клубы в неспортивной игре и вынес им наказания. Из-за того, что у туляков уже второе подобное предупреждение, к ним применили более жесткие санкции. Подробнее здесь. После этого скандала президент клуба Виктор Усков подал в отставку из-за проблем со здоровьем.
 
Как сообщает пресс-служба БК «Арсенал», сегодня CAS вынес временные обеспечительные меры: приостановить исполнение решения исполкома и обязал РФБ обеспечить продолжение участия клуба в соревнованиях.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:14 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналСуперлига-2

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском кафе задержан буйный посетитель с ножами
В тульском кафе задержан буйный посетитель с ножами
За реализацию инновационных проектов «Ростелеком» получил премию «Тульский бизнес»
За реализацию инновационных проектов «Ростелеком» получил премию «Тульский бизнес»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.