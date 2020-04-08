В Тульской области ищут родственников погибших красноармейцев

Фото: cod56.ru.

В преддверии Дня Победы в Новгородской области состоится встреча потомков воинов, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины.

В рамках празднования 75-летия Победы 2 мая в деревне Нагово Старорусского района Новгородской области состоится встреча-митинг родственников погибших воинов.

На территории Наговского сельского поселения погибло более полутора тысяч военнослужащих из разных регионов страны и стран СНГ, большинство из которых – наши земляки.

Организаторы приглашают принять участие во встрече родственников красноармейцев, призывавшихся на военную службу в Тульской области:

Амелин Егор Никитович, 1899 года рождения, место рождения – Тульская обл., Черепетский р-н, место призыва – Черепетский РВК, Тульская обл., Черепетский р-н, последнее место службы – 151 осбр, убит 7.03.1943 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Яшино. Воробьев Федор Федорович, 1923 года рождения, красноармеец, место рождения – Тульская обл., с. Гати, последнее место службы – 56 осбр, красноармеец, убит 27.02.1942 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Шишиморово, жена – Воробьева А.К., проживала в с. Гати Веневского р-на Тульской обл. Дебашин Михаил Иванович, 1910 года рождения, красноармеец, место рождения – Тульская обл., Перемышльский р-н, место призыва – Перемышльский РВК, Тульская обл., Перемышльский р-н, последнее место службы – штаб 84 сд, убит 28.01.1942 года, первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Жилой Чернец, Тульская обл., Перемышльский р-н, д. Курская, жена – Дебашина. Звягин Василий Данилович, 1900 года рождения, красноармеец, стрелок, место рождения – Тульская обл., Волоховский р-н, д. М-Калмыки, призван Волоховским РВК, убит 7.03.1942 г., жена – Звягина Олимпиада Филипповна, проживала в д. Мал.-Калмыки Волоховского р-на Тульской области. Кулаков Семен Васильевич, 1910 года рождения, красноармеец, место рождения – Тульская обл., Чернский р-н, Михайловский с/с, дер. Александровка, место призыва – Первомайский РВК, последнее место службы – 11 А 202 осб, убит 26.01.1942 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, Пеньковский с/с, д. Пеньково, жена – Кулакова, проживала в д. Александровка Михайловского с/с Чернского района Тульской области. Матвеев Николай Алексеевич, 1914 года рождения, красноармеец, место рождения – Тульская обл., Веневский р-н, с. Большая Связьма, место призыва – Веневский РВК, Тульская обл., Веневский р-н, последнее место службы – 56 отд. сб, убит 23.02.1942 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Шишиморово, мать – Матвеева О.Т., проживала в с. Большая Связьма Веневского р-на Тульской обл. Морозов Борис Тимофеевич, 1923 года рождения, стрелок, место рождения – Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, призван Привокзальным РВК, убит 20.02.1942 г., жена – Морозова Елизавета Ивановна, проживала в г. Туле, ул. Советская, д. 20, кв. 2. Моисеев Михаил Васильевич, сержант, командир отделения, 1908 года рождения, уроженец г. Сталиногорска (сейчас – Новомосковск) Тамбовской области, убит 21.02.1942 г. в д. Шишиморово Старорусского района Ленинградской (сейчас – Новгородской), перезахоронен в д. Нагово, жена – Моисеева, проживала в Первомайском р-не г. Сталиногорска Тамбовской области. Николаев Никифор Николаевич, 1897 года рождения, красноармеец, командир отделения, место рождения – Тульская обл., Воловский р-н, д. Орловка, место призыва – Воловский РВК, Тульская обл., Воловский р-н, последнее место службы – 56 отд. сб, убит 20.02.1942 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Шишиморово, Николаева Василиса Арсентьевна, Тульская обл., Воловский р-н, д. Орловка. Тишин Николай Иванович, 1901 года рождения, сержант, место рождения – Тульская обл., Плавский р-н, место призыва – Плавский РВК, Тульская обл., Плавский р-н, последнее место службы – 151 осбр, убит 9.03.1943 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Яшино, восточнее, 1 км, жена – Тишина Дарья Петровна, Тульская обл., Плавский р-н, д. Ивановские выселки. Федосов Виктор Васильевич, 1922 года рождения, красноармеец, место рождения – Тульская обл., д. Андреево, место призыва – Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий р-н, последнее место службы – 56 отд. сб, убит 27.02.1942 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Шишиморово, мать – Федосова Д.А, Тульская обл., Тарусский район, д. Андреево. Цацаркин Алексей Никитович, 1918 года рождения, красноармеец, место рождения – Тульская обл., Мордвесский р-н, место призыва – Мордвесский РВК, Тульская обл., Мордвесский р-н, последнее место службы – 370 сд, убит 09.03.1943 г., первичное место захоронения – Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Жилой Чернец, юго-восточнее, 2 км, мать – Акулина Григорьевна, проживала: Тульская обл., Мордвесский р-н, ст. Мордвид.