Состоится ли в Туле парадное шествие 9 Мая в этом году?

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» уже рассуждает на эту тему. Что делать, если в этом году не получится выйти на улицу с портретом ветерана?

Соавтор «Бессмертного полка» Сергей Лапенков:

Сергей Лапенков – Любая активность зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция такова: в условиях реальной опасности даже по окончании установленного периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Но память о своем солдате — это не только шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами.

Дома. Достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям.

Социальные сети. Сделайте фото своей семьи вместе с портретом или запишите свой рассказ на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего ветерана.

Онлайн-трансляция на сайте moypolk.ru. Ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

Сайт «Бессмертного полка». Если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru — сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких.

За комментарием мы обратились к Елене Гребневой, координатору «Бессмертного полка» в Тульской области: