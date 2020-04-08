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Состоится ли в Туле парадное шествие 9 Мая в этом году?

Состоится ли в Туле парадное шествие 9 Мая в этом году?

Совет гражданской инициативы «Бессмертный полк» обсуждает дополнительные варианты празднования Дня Победы в Тульской области.

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» уже рассуждает на эту тему. Что делать, если в этом году не получится выйти на улицу с портретом ветерана?
 
Соавтор «Бессмертного полка» Сергей Лапенков:
 

Сергей Лапенков

– Любая активность зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция такова: в условиях реальной опасности даже по окончании установленного периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения массовых мероприятий.
 
Но память о своем солдате — это не только шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами.
 
Дома. Достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям.
 
Социальные сети. Сделайте фото своей семьи вместе с портретом или запишите свой рассказ на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего ветерана.
 
Онлайн-трансляция на сайте moypolk.ru. Ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.
 
Сайт «Бессмертного полка». Если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru — сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких.
 
За комментарием мы обратились к Елене Гребневой, координатору «Бессмертного полка» в Тульской области:

Елена Гребнева

– Гражданская инициатива не ограничивается только парадным шествием 9 Мая. «Бессмертный полк» — это ежедневная работа «Летопись героев» и большая просветительская работа. В Тульской области в этом году реализуется проект «Солдатские письма. Читаем вместе».

Что касается 9 Мая, то пока однозначного ответа дать не могу. Здоровье и безопасность людей для нас на первом месте. А память о наших героях, я уверена, глубоко в наших сердцах. И это самое главное.
 

 

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 17:55 −8
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Люди
Елена Гребнева
Место
Тульская областьТула

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