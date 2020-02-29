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Тульский легкоатлет побил собственный рекорд на чемпионате России и завоевал серебро
Фото из архива Myslo и Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульский легкоатлет побил собственный рекорд на чемпионате России и завоевал серебро

Поздравляем Александра Ефимова!

В Москве в манеже ЦСКА завершился чемпионат России по легкой атлетике. В заключительный день представители Тульской области завоевали золото и серебро в финалах на 200 м.

Кристина Хорошева (тренер Н.Н.Ковтун) с результатом 23,67 с. одержала победу среди женщин.

В мужском финале принимали участие сразу двое туляков. Мастер спорта международного класса Александр Ефимов (тренер В.Н.Маринов) преодолел круг по манежу ЦСКА за 21,17 с. Это личный рекорд спортсмена в закрытых помещениях. Александр всего три сотых секунды уступил победителю из Воронежа Владиславу Доронину.

Молодой тульский спринтер Владислав Шемулинкин также смог пробиться в финал, где показал шестое время – 21,63 с.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, по итогам чемпионата у сборной нашего региона 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медали.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:34 +6
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