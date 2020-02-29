Как отпраздновали Масленицу в самом маленьком городе России

В последние три года Чекалин преобразился, и теперь все праздники здесь отмечают с большим размахом.

29 февраля в Чекалине площадь перед местным ДК превратилась в яркую площадку для народных гуляний. В маленький город, численностью меньше тысячи человек, приехали люди со всего Суворовского района.

Праздник начался с веселой Масленицы: игр с детьми, песен, концерта местных артистов и, конечно, вкусных угощений - горячего чая и ароматных блинов.

Сам выбор места празднования не случайный: местный Дом культуры теперь главная точка притяжения всех жителей. Еще несколько лет назад он был в ужасном состоянии. Но на него обратил внимание губернатор Тульской области Алексей Дюмин и партия «Единая Россия». И теперь это современное отремонтированное здание с библиотекой, оборудованным концертным залом и огромным фойе.

Так вышло, что масленичные гуляния совпали с еще одним важным событием - закрытием Года театра, по случаю которого перед жителями Чекалина приехали выступить солисты Государственного академического Мариинского театра.

Гамид Абдулов, солист Государственного академического Мариинского театра:

Гамид Абдулов - Очень приятно, что мы можем делиться культурой оперной музыки с жителями небольших городов. Сегодня мы представили несколько номеров из русских оперетт, номера из итальянской оперы, дуэты. Несмотря на то, что некоторые фрагменты были на иностранном языке, зрители всё поняли и отреагировали на выступление очень хорошо, в зале сегодня были исключительно благодарные зрители. Я рад, что мы можем помочь жителям малых городов познакомиться с русской и зарубежной культурой.

Постановки в ДК города Чекалина всегда пользуются большим интересом. Так что, несмотря на то, что Год театра закончился, культурная жизнь из самого маленького города России не уходит. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев пообещал, что в рамках проекта «Год театра. P.S.» на сцене ДК самого маленького города России каждый месяц будут выступать труппы различных театров нашей области и страны.

О таком насыщенном дне в Чекалине раньше могли только мечтать. Изменения здесь начались три года назад, когда этот город вошел в комплексную программу развития. С тех пор здесь появились крупные туристические и культурные объекты, а также в лучшую сторону изменилась вся инфраструктура.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина - Чекалин – один ключевых малых городов в проекте «Большая Засечная черта». При поддержке губернатора Алексея Дюмина здесь полностью отреставрировано здание бывшего казначейства, где будет музейно-выставочный комплекс. Сейчас уже прорабатывается проект экспозиции музейно-выставочный комплекса, который в нем расположится. За счет средств федерального Минстроя проведены работы по благоустройству Соборной горы и прибрежной зоны. Полностью отремонтирован местный Дом культуры. У Чекалина большая история, здесь есть о чем рассказать. И поэтому работы продолжаются. Этим летом будет отреставрирован Дом купца Пронина, где будет музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. То, что произошло в Чекалине за три года – это яркий пример того, как малые города могут быстро и эффективно возрождаться. И такой широкой программой поддержки может похвастаться далеко не каждый регион.

Глава администрации МО Суворовский район Геннадий Сорокин:

Геннадий Сорокин - Жители увидели, что в городе есть развитие. И они готовы тоже подключаться к изменениям. Помимо культурных объектов есть много других вопросов, например, не так давно мы перекрыли крышу в школе, построили новую котельную в детском саду. Сейчас ведем переговоры с жителями, просим их привести в порядок фасады домов. И мы находим взаимопонимание! Мы хотим, чтобы сюда приезжали туристы, поэтому планы по развитию Чекалина у нас очень большие.

Это не пустые слова. Мы пообщались с местными жителями, и они действительно в восторге от изменений:

Валентина Хрусталева - Город настолько поднялся! Нам нравится, что вспомнили о маленьких поселениях. Мы видим как все меняется с каждым днем. Соборная площадь, Дом культуры.. Становится приятнее ходить по городу.

Николай Бочаров - В ДК теперь бываем часто, и могу смело сказать, что у людей появилось другое настроение. Эти изменения были нам очень нужны. Сейчас же у жителей в домах есть газ, вода, отопление. А значит свободного времени стало больше. Почему бы не пойти на танцы? Особенно если наш Дом культуры как настоящий дворец!