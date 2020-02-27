Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.
Тульские бегуньи отличились на чемпионате России
Кристина Хорошева завоевала серебро, а Екатерина Реньжина – бронзу.
На проходящем в Москве чемпионате России по легкой атлетике представители Тульской области завоевали серебряную и бронзовую медали.
В финале на 60 м подопечная тренера Натальи Ковтун Кристина Хорошева с результатом 7,43 с стала второй.
Воспитанница Вячеслава Маринова, мастер спорта международного класса Екатерина Реньжина, пробежав финальный забег на 400 м за 52,44 с, завоевала бронзу. При этом Катя совсем немного на финише уступила победителю и серебряному призеру соревнований.
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