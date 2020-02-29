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В центре Тулы команда телешоу «Холостяк» дарила девушкам красные розы
Тулячки были приятно удивлены.
29 февраля в Туле состоялась необычная акция — команда романтического телешоу «Холостяк» дарила девушкам красные розы на площади Ленина. Элегантно одетые мужчины вручали тулячкам цветы — символы телепроекта. Как отмечают организаторы, девушки получили возможность почувствовать себя участницей телешоу.
Таким необычным способом команда телеканала ТНТ пыталась привлечь внимание к старту нового сезона «Холостяка», который стартует уже завтра, 1 марта.
Главным героем шоу впервые станет стоматолог Антон Криворотов. За его сердце поборются 25 девушек.
Отметим, что ранее в телепроекте участвовали наши земляки актер Илья Глинников и певец Алексей Воробьев.
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