В центре Тулы команда телешоу «Холостяк» дарила девушкам красные розы

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29 февраля в Туле состоялась необычная акция — команда романтического телешоу «Холостяк» дарила девушкам красные розы на площади Ленина. Элегантно одетые мужчины вручали тулячкам цветы — символы телепроекта. Как отмечают организаторы, девушки получили возможность почувствовать себя участницей телешоу.

Таким необычным способом команда телеканала ТНТ пыталась привлечь внимание к старту нового сезона «Холостяка», который стартует уже завтра, 1 марта.

Главным героем шоу впервые станет стоматолог Антон Криворотов. За его сердце поборются 25 девушек.

Отметим, что ранее в телепроекте участвовали наши земляки актер Илья Глинников и певец Алексей Воробьев.