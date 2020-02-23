Юных футболистов приглашают на отбор в академию «Арсенала»

Фото из архива Myslo.

Центр подготовки юных футболистов — академия «Арсенал» объявляет конкурсный отбор детей в команду 2011 года рождения. Просмотр спортсменов будет проводиться в футбольном манеже Центрального стадиона (Тула, пр. Ленина, 87) 14 и 21 марта в 12.00.

При себе иметь: спортивную форму и обувь, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении.

Как уточняет пресс-служба тульского «Арсенала», без медицинской справки в допуске к просмотру будет отказано.

Предварительная регистрация по телефону приветствуется. Контактный телефон: (4872) 52−52−87.

Кстати, как стать классным футболистом, читайте в нашей специальной статье здесь.