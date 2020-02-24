В Щекинском районе пропала пожилая женщина
О судьбе 62-летней Тамары Заломовой ничего не известно с 22 февраля.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 62-летней Тамары Петровны Заломовой, которая 22 февраля ушла из дома в пос. Головеньковский Щекинского района и не вернулась.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые. Одежда: зимнее пальто кофейного цвета, цветной халат, черная шапка, сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(906)530-46-69, 8(800)700-54-52 или 112.
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