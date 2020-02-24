В Щекинском районе пропала пожилая женщина

О судьбе 62-летней Тамары Заломовой ничего не известно с 22 февраля.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 62-летней Тамары Петровны Заломовой, которая 22 февраля ушла из дома в пос. Головеньковский Щекинского района и не вернулась.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые. Одежда: зимнее пальто кофейного цвета, цветной халат, черная шапка, сапоги.