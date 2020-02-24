Причиной убийства 24-летнего парня под Новомосковском стала ссора в местном кафе

По предварительным данным, убитый повздорил с нетрезвой компанией, после чего мужчины вышли «на разговор».

Как стало известно Myslo, 24-летний молодой человек, труп которого был обнаружен накануне в селе Гремячее Новомосковского района, мог быть убит в ходе выяснения отношений с нетрезвой компанией.

Ссора произошла в местном кафе – Виктор М. вместе со своими знакомыми отмечал День защитника Отечества и вступил в перепалку с другими посетителями.

После непродолжительного разговора молодые люди вышли на улицу, один из них достал нож и нанёс Виктору несколько ударов – в сердце, лёгкое и в печень.

Напомним, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», проводятся оперативные мероприятия. По имеющейся информации, полицейские обнаружили автомобиль, на котором скрылись участники конфликта. Все обстоятельства устанавливаются.