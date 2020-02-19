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Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
Фото:@lodygin1.

Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»

Напомним, контракт с экс-вратарем «Зенита» оружейники заключили до конца сезона.

Накануне вечером тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с 29-летним вратарем Юрием Лодыгиным. На своей страничке в Инстаграм голкипер поблагодарил оружейников за предоставленный шанс:

- С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность! — написал Юрий.

Напомним, что ранее Лодыгин играл за клубы Греции, выступал за петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Текущий сезон вратарь начал в турецком «Газиантепе», однако в январе контракт был расторгнут по соглашению сторон, и Лодыгин стал свободным агентом.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, когда появилась идея пригласить Юрия Лодыгина.

— Как известно, накануне заключительного матча первой части чемпионата с «Локомотивом» достаточно серьезную травму получил Егор Шамов, который на тот момент стал основным голкипером. В связи с этим нам нужно было укрепить вратарскую бригаду. Юрий Лодыгин не нуждается в дополнительном представлении. Это вратарь, который имеет в своем досье солидный международный опыт. Матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, игры за сборную России. Поэтому, когда по обоюдному согласию был расторгнут контракт с его предыдущим клубом и он оказался на рынке свободных агентов, мы обратили на него внимание. К счастью, переговоры не заняли много времени, сегодня в Турции Юрий прошел медосмотр, и мы подписали контракт.

С сегодняшнего дня новичок «Арсенала» приступит к тренировкам с командой.

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Автор: Кристина Вернигорина
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