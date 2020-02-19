Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» собрал на своей площадке любителей зимнего спорта

Фото предоставлено пресс-службой компании «Полипласт Новомосковск».

Фестиваль организован в рамках программы «Добрый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея Тульской области.

Праздник собрал множество юных любителей зимнего спорта, а также их родителей, чтобы сразиться в хоккее 3×3, хоккее в валенках, показать умения в бросковой зоне на открытой ледовой арене, построенной компанией «Полипласт Новомосковск» осенью 2019 года, и посоревноваться в виртуальном турнире NHL 20.

На площадке фестиваля также проходили развлекательные конкурсы и фотосессии с талисманом Академии хоккея им. Б. П. Михайлова , для всех гостей праздника работала полевая кухня, где каждый мог согреться в перерывах между состязаниями.

Все участвующие зарядились бодростью и духом семейного времяпрепровождения. Каждый смог получить памятные призы.