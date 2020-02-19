новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» собрал на своей площадке любителей зимнего спорта
Фото предоставлено пресс-службой компании «Полипласт Новомосковск».

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» собрал на своей площадке любителей зимнего спорта

Мероприятие состоялось 16 февраля в Новомосковске.

Фестиваль организован в рамках программы «Добрый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации хоккея Тульской области.

Праздник собрал множество юных любителей зимнего спорта, а также их родителей, чтобы сразиться в хоккее 3×3, хоккее в валенках, показать умения в бросковой зоне на открытой ледовой арене, построенной компанией «Полипласт Новомосковск» осенью 2019 года, и посоревноваться в виртуальном турнире NHL 20.

На площадке фестиваля также проходили развлекательные конкурсы и фотосессии с талисманом Академии хоккея им. Б. П. Михайлова, для всех гостей праздника работала полевая кухня, где каждый мог согреться в перерывах между состязаниями.

Все участвующие зарядились бодростью и духом семейного времяпрепровождения. Каждый смог получить памятные призы.

 

Галерея
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 1
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 2
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 3
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 4
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 5
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 6
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 7
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 8
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 9
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 10
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 11
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 12
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 13
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 14
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 15
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 16
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 17
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 18
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 19
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 20
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 21
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 22
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 23
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 24
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 25
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 26
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 27
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 28
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 29
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 30
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 31
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 32
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 33
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 34
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 35
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 36
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 37
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 38
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 39
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 40
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 41
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 42
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 43
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 44
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 45
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 46
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 47
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 48
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 49
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 50
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 51
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 52
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 53
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 54
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 55
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 56
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 57
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 58
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 59
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 60
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 61
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 62
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 63
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 64
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 65
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 66
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 67
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 68
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 69
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 70
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 71
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 72
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 73
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 74
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 75
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 76
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 77
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 78
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 79
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 80
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 81
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 82
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 83
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 84
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 85
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 86
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 87
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 88
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 89
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 90
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 91
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 92
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 93
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 94
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 95
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 96
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 97
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 98
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 99
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 100
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 101
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 102
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 103
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 104
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 105
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 106
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 107
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 108
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 109
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 110
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 111
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 112
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 113
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 114
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 115
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 116
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 117
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 118
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 119
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 120
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 121
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 122
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 123
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 124
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 125
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 126
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 127
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 128
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 129
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 130
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 131
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 132
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 133
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 134
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 135
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 136
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 137
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 138
Семейный фестиваль по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей», Фото: 139
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 11:24
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль зимних видов спорта
Место
Новомосковск
Прочее
Полипласт Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
Информация о догхантерах в Криволучье может оказаться фейком
Информация о догхантерах в Криволучье может оказаться фейком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.